"Поливають брудом": кандидат на посаду мовного омбудсмена відповів на критику

Актор, режисер та педагог Олександр Завальський, який може обійняти посаду уповноваженого із захисту державної мови, не бачить проблем у своїй колишній роботі на православному телеканалі, який фінансував московський патріархат.

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Український актор та доцент кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Олександр Завальський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook визнав, що понад 10 років працював ведучим на православному каналі.

"Але тоді це не суперечило позиції Української Православної Церкви — ба більше, мене було нагороджено церковним орденом Святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня. І я вдячний ПЦУ за це визнання", — зазначив Олександр Завальський, наголосивши, що його "поливають брудом" лише за те, що він готовий допомогти молоді в українізації.

Режисер погодився з тим, що він не чиновник і не працював у держструктурах, але переконаний, що країні потрібне не лише адміністрування, оскільки мова живе не тільки в офіційних наказах.

"Ви можете зобов'язати людину говорити українською на роботі, але не змусите спілкуватися попри її бажання — вдома чи з друзями", — наголошує кандидат на посаду мовного омбудсмена та запевняє, що маючи досвід понад 40 років українізації, знає, як розмовляти з молоддю та працювати з митцями.

Допис Олександра Завальского Фото: Скріншот

Критика кандидатури Завальського

Після того, як інформація про можливе призначення Олександра Завальского новим уповноваженим з захисту державної мови стала відома широкому загалу, українці розкритикували його кандидатуру.

Скажімо, співзасновник Коаліції діячів культури Ірина Подоляк вважає, що кандидат не має відповідних знань.

Допис Ірини Подоляк Фото: скріншот

"Чи не запізно починати абсолютно нову кар'єру з абсолютно нульовими базовими знаннями для такої посади у 68 років?… Нуль бази, шановні! Він не правозахисник, не філолог, не історик… Він режисер та актор з озвучування та дублювання фільмів і викладач сценічної мови", — написала вона.

Український журналіст Вахтанг Кіпіані вважає призначення людини, яка працювала на телеканалі, що фінансувався УПЦ (МП), вбивством інституції мовного омбудсмена.

Допис Вахтанга Кіпіані Фото: Скріншот

"Так колись Януковичі робили з УІНП, призначивши туди Солдатенків і Касьянових", — наголосив журналіст.

Журналіст та телеведучий Вадим Карп'як зазначає, що стаття 50 Закону про українську мову чітко вимагає від омбудсмена досвіду в правозахисті, але в Олександра Завальського цієї практики немає.

Допис Вадима Карп'яка

"Хіба що міністерство юстиції вважає дубляж "Сам удома" формою мовної адвокації", — пожартував він.

Український історик та народний депутат Володимир В'ятрович вважає можливе призначення актора "нахабною атакою на одну з ключових мовних інституцій".

Допис Володимира В'ятровича Фото: Скріншот

За його словами, вона відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають російські агресори.

Професорка, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України Лариса Масенко, проаналізувавши програму захисту державної мови, яку виклав Олександр Завальський, вважає, що мовний омбудсмен провадитиме "лагідну, сумирну" українізацію, без жодних конфліктів з російськомовними особами.

Допис Лариси Масенко Фото: Скріншот

"Запропоноване Завальським мовне планування свідчить про його цілковиту некомпетентність в галузі державної мовної політики. В разі призначення він відіграватиме на посаді Уповноваженого із захисту державної мови лише роль маріонетки, якою маніпулюють українофоби", — вважає науковиця.

Пропозиції Завальського з українізації

Раніше, 20 червня, Олександр Завальський прокоментував своє ймовірне призначення на посаду мовного омбудсмена, наголосивши, що він виступає за "добротливе" відновлення статусу української мови, яке не скасовує принципової державної політики щодо українізації.

Завальський повідомив, що він спілкувався із соціологами, які підготували план дослідження, що надасть наукову основу для роботи з українізації. Він також озвучив власний покроковий план для покращення мовної ситуації, який має підійти до проблеми науково, методологічно та практично.

Допис Олександра Завальского Фото: Скріншот

Він пропонує виявити причини російськомовності та спланувати заходи щодо добротливого відновлення статусу української мови.

Олександр Завальський наголосив, що ці заходи не вимагатимуть видатків з державного бюджету.

Хто такий Олександр Завальський

Згідно з даними з відкритих джерел, з 2003 по 2014 роки Олександр Завальський працював ведучим телевізійних програм "Компас", "Сторінки Євангелія", "Погода в православному світі", "Світ Православ'я" на ТРК "Глас", який фінансувала Українська православна церква (Московського патріархату). 1 червня 2022 року телеканал припинив своє мовлення.

Сам Олександр Завальский вважає "дурістю" скарги мовному омбудсмену на Андрія Данилка, який в образі Вєркі Сердючки співає російськомовні пісні.

Допис Завальского про Андрія Данилка Фото: Скріншот

Слід зауважити, що Кабмін призначає Уповноваженого із захисту державної мови на п'ять років. Термін чинного омбудсмена Тараса Кременя закінчується 8 липня.

Нагадаємо, кандидатуру актора запропонувала віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. За словами чиновниці, чоловік формально відповідає всім вимогам.

Фокус писав, що з кінця квітня в школах розпочалися перевірки щодо використання української мови на уроках та перервах.