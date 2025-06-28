Два украинца — три гетмана: почему "не сложилось" у Казацкой державы и как избежать Руины сегодня

Где два украинца — там три гетмана. Эту известную поговорку часто вспоминают, характеризуя ментальность украинцев. Фокус разобрался, почему не получился проект Казацкой Украины и каких ошибок следует избегать сейчас.

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По воле украинских просветителей начала XX века нас убеждали, что основная проблема украинцев — это неспособность объединиться перед лицом общего врага в решающий момент. Вопрос национального единства, конечно, важен, однако далеко не всегда именно этот фактор определяет успех определенной нации. А упомянутый выше исторический мем касался конкретного, четко определенного исторического периода, который так выразительно назвали Руиной. Именно тогда потеряла почти все перспективы Казацкая Украина и был запущен постепенный процесс потери государственности.

Государство без монарха — не государство?

Когда в результате восстания во главе с Богданом Хмельницким казакам удалось впервые за более чем полтора века возродить украинскую государственность (хотя к ее легитимности тогда были определенные вопросы), все патриотически настроенные современники с большим оптимизмом смотрели в будущее. Однако следующим этапом украинской истории стал период, наименование которого не требует лишних комментариев — Руина. Так в украинской истории называется исторический отрезок, когда внутренние распри, меркантильные интересы казацких предводителей, политическая недальновидность и отсутствие дипломатического опыта у бравых воинов в совокупности привели к разрушению государственности казаков, на которую возлагали столько надежд.

"Украина, или Казацкая земля, с соседними провинциями Валахия, Молдавия и Малая Тартария". Карта Иоганна Баптиста Гомана, Нюрнберг, 1716 год Фото: Вікіпедія

Для полного понимания ситуации следует прояснить: в Европе XVI-XVII века считалось, что государство — это собственность монарха, который может ее разделять с другими привилегированными общественными слоями. Регулировалось это обычно по праву рождения. Чем дольше определенный род находился в своем статусе, тем большим почетом был окружен. "Стаж" имел значение уже тогда — правда, измерялся не годами, а поколениями, за которые определенный род владел своим титулом.

Фокус уже писал, что в то же время борьбу за свою государственность вели Нидерланды: и после 82 лет (!) войны таки получили суверенитет в форме республики. Но их лидером стал дворянин с длительной родословной, который фактически передавал свои полномочия по наследству. А многочисленные немецкие и итальянские города-республики признавали номинальное превосходство немецкого кайзера (императора Священной Римской империи немецкой нации).

Поэтому и казакам был нужен покровитель, который бы номинально взял бы эту мятежную республику под опеку. И здесь следует отметить, что за три десятилетия Руины казаки перепробовали едва ли не всех доступных для них монархов, не задев разве австрийского императора (того самого немецкого кайзера), который просто географически находился далеко до Гетманщины (так тогда еще называли казацкое государство).

Казацкая старшина стремится к власти

Что касается внутренней политики, то, действительно, период Руины — это апофеоз корпоративных интересов и эгоизма правящих элит. Сразу после смерти Богдана Хмельницкого, чей авторитет перекрывал любые личные амбиции, казацкая старшина решила передать булаву, символ гетманской власти — то есть поставить на должность гетмана его сына Юрия. Молодой Юрий Хмельницкий в другие времена мог бы стать хорошим ученым, но ну совсем не годился на роль лидера государства военных, которое еще и находилось в трудной ситуации. Поэтому осенью 1657 года фактически произошел государственный переворот и власть получил генеральный писарь (второе лицо в государстве) — Иван Выговский.

Иван Выговский сформировал и возглавил казацкое правительство при гетмане — Генеральную военную канцелярию Фото: Вікіпедія

Разворот Ивана Выговского: народ не понял

Понимая логику тогдашних международных отношений, Выговский решил вернуться в состав Речи Посполитой, но на равных правах с Польшей и Литвой. До этого Речь Посполитая состояла из двух субъектов конфедерации, теперь должна была бы состоять из трех. Однако талантливый дипломат и канцелярист не учел такого факта как общественное мнение.

Проект польско-литовско-русского государства в 1658 году Фото: Вікіпедія

В Кремле не обрадовались потенциальному восстановлению Речи Посполитой в таком формате, поэтому решили вторгнуться в Гетманщину — и гетману удалось разгромить московские войска в Конотопской битве. Однако уже через несколько месяцев гетман Выговский был свергнут.

В украинской исторической мысли принято обвинять "недальновидный народ", который не понял гениальности замысла Иван Выговского, что со временем обрекло Украину на гибель. Однако представьте себе, что после десяти лет кровопролитной войны государство заключает союзный договор со своими врагами. Именно такая ситуация сложилась в Гетманщине в 1658-1659 годах.

Юрий Богданович — в монашестве Гедеон

Гетманом таки избрали Юрия Хмельницкого, который подписывал все, что ему предоставляли поляки и московиты. Так он умудрился заключить два невыгодных для казаков договора с враждующими сторонами и в конце концов… ушел в монастырь.

Популизм не приводит к добру: чем обернулась Черная рада

Еще во времена Хмельницкого-младшего от Казацкой державы откололись правобережные полки, которые предпочитали-таки "дружить с поляками". После его отставки началась жесткая борьба на Левобережье, где булаву хотели получить аж трое претендентов. В июне 1663 года было решено провести так называемую Черную раду — ничего злонамеренного, имелось в виду — привлечь к выборам гетмана чернь, то есть некозацкое население. Для понимания объясним, что всеобщего избирательного права не практиковали даже на родине демократии — в древней Греции. То есть на тот момент всенародное голосование было довольно редким явлением в мировой истории.

Нежин, здесь состоялась Черная рада 1663 года

Сейчас бы сказали, что невежественная чернь ожидаемо выбрала популиста — кошевого атамана (лидера запорожцев) Ивана Брюховецкого, который выступал за все хорошее и против всего плохого. Он очень любил власть и деньги, а и тем, и другим мог его сполна наделить московский царь Алексей Михайлович. Идея была проста — гетман дарит царю Украину (он первым признал Гетманщину владениями московского царя), взамен царь назначает его своим "гауляйтером" на этой территории. По такой схеме в свое время получили власть от монголов сами московские цари.

Однако с казаками этот фокус не прошел. Вспыхнуло восстание и опального гетмана до смерти забили киями восставшие — та самая чернь, которая несколько лет назад его избрала. А гетманом обоих берегов Днепра провозгласили лидера Правобережья, который за год до того расправился с поляками — Петра Дорошенко.

Дорошенко в пируэте: цель оправдывает средства

По состоянию на 1668 год украинское Казацкая держава под булавой Петра Дорошенко почти восстановилось до своих крупнейших территориальных достижений времен Богдана Хмельницкого. И все было бы хорошо, если бы политика была рыцарским делом и все решалось бы открыто в чистом поле. Однако на самом деле все работает немного по-другому.

Еще в январе 1667 года Речь Посполитая и Московское царство заключили между собой Андрусовское перемирие. Это было то самое соглашение об Украине без Украины, которое еще неоднократно повторится в следующие несколько веков нашей истории. По нему Гетманщина была разделена по Днепру. И казаки помешали этому соглашению могущественных государств: поэтому государства решили расправиться с казаками. На поле боя они уже потерпели поражение, однако есть же еще кулуарная борьба.

Гетман Петр Дорошенко Гетман Демьян Многогрешный

Сначала поляки спровоцировали восстание в Умани. Его поддержал вероятно польский агент Михаил Ханенко. Гетман бросился на Правобережье подавлять восстание. Тогда Москва сумела переманить на свою сторону наказного (сейчас сказали бы — и.о., исполняющего обязанности) гетмана Демьяна Многогрешного.

Держава стала трещать по швам. В этой критической ситуации гетман Петр Дорошенко решил задействовать радикальную дипломатическую опцию — пойти на союз с последним доступным (в географическом плане) могущественным государством — Османской империей.

Чтобы понять, насколько радикальным был этот шаг, стоит заметить, что казацкие объединения возникли в пограничье между турками и их союзниками татарами, и в исторических источниках казаки упоминаются именно как сила, способная противостоять туркам. Кроме того, в закрытом религиозном обществе союз с иноверцами, мягко говоря, не приветствовался: турки уничтожили православную Византию, превратили в мечеть одну из основных христианских святынь — собор святой Софии в Константинополе, и вообще неоднократно османские султаны угрожали стереть христианский мир с лица земли.

Два века татары при поддержке турок почти ежегодно нападали на украинские земли, гнали тысячи украинцев в рабство. Крупнейшим невольничьим рынком Восточной Европы был турецкий город Кафа (сегодня — Евпатория в Крыму).

Руины крепости в городе Кафа, ныне — Феодосия Фото: Getty Images

Однако Дорошенко все же решил осуществить этот экстраординарный дипломатический пируэт. Султан, в отличие от московского царя, даже не требовал присягнуть ему на верность.

Однако резко против этого союза выступили запорожцы, которые обвинили гетмана в измене. Еще раньше на булаву претендовал их представитель Петр Суховей. Поэтому на самом деле гетманов было не три на одно государство, а целых четыре.

Не проси ничего у сильнейшего

И вот в таких сложных условиях, почти полностью потеряв поддержку населения, Дорошенко пошел в совместный поход на Речь Посполитую с турками. Как оказалось, эта кампания стала лебединой песней империи Османов и пиком ее территориальной экспансии. К сожалению, за счет Украины: по Бучацкому мирному договору Речь Посполитая уступала Подолье. Однако султан не отдал его казакам, а превратил его в провинцию своей империи.

Каменец стал административным центром эялета (провинции Османской империи), и в таком статусе этот украинский регион просуществовал 27 лет. Зато татарам было разрешено грабить подконтрольные гетману населенные пункты в качестве платы за военную помощь.

Крепость в Каменце-Подольском Фото: Getty Images

Не имея возможности что-то противопоставить таким мощным союзникам и потеряв какое-либо понимание, как выйти из патовой ситуации, Дорошенко в конце концов сам отрекся от булавы. Турки же решили снова воспользоваться именем Хмельницкого и… достали из монастыря несчастного Юрия. Сын великого гетмана — уникальное явление в украинской истории. Он никогда не стремился к власти, а хотел лишь покоя, однако ему трижды суждено было возглавить казацкую державу в критический момент ее существования.

Юрий Хмельницкий, сын великого гетмана

Третье гетманство Хмельницкого

Султан надеялся, что Юрий Хмельницкий сделает то, чего не смог гетман Дорошенко — консолидирует казаков под своей властью. Турки хотели наконец получить контроль над одним из лучших войск в Европе, от которого столько натерпелись в последнее время. Однако отцовская фамилия не помогла. Лишь мелочь наемников вызвалась поддержать Хмельницкого, которого султан наградил титулом князя Сарматии, то есть сделал монархом, чего так и не удалось добиться отцу Юрия. Остальные казаки выступили против турок и стали на защиту крепости Чигирин, когда османы таки снарядили поход на подконтрольную врагам Хмельницкого часть Гетманщины.

Чигирин на карте Джона Янссона, 1663 год Фото: Вікіпедія Вид на Чигирин, 1902 год Фото: Вікіпедія

Дважды турки пытались взять штурмом эту крепость (1677 и 1678 годы). Эти события вошли в украинский героический эпос. По легенде, во время последнего штурма залог, состоявший из запорожцев, подорвал себя в крепости, нанеся туркам такие потери, что они окончательно отказались от идеи дальнейшего наступления.

Подконтрольный Москве гетман Левобережья Иван Самойлович после этих событий организовал большой сгон — массовую депортацию населения Правобережья на левый берег Днепра, то есть в свои владения. Таким образом после более двух десятилетий кровопролитных войн территория современной центральной Украины превратилась в пустыню.

Юрию Хмельницкому султан прислал шелковый шнурок. Это такой турецкий обычай: получив подарок "с намеком", подданный султана должен им себя задушить (или же его душили те, кто доставил экзотическую посылку). Хотя есть и красивая легенда, по которой Юрий Хмельницкий таки сбежал на один из островов Эгейского моря и в конце концов получил желанный покой в одном из тамошних монастырей.

От таланта лидеров до элементарного человеческого фарта

В 1683 году коалиция европейских государств разгромила Османское войско под Веной. Ведущую роль в этой битве сыграла польская конница, в которую входили и казаки. После этого Речь Посполитая вернула себе контроль над Правобережьем.

В 1686 году между Речью Посполитой и Москвой был заключен так называемый Вечный мир. По нему Киев, Левобережье и Запорожье "на вечно" передавались под власть московского царя. Жизнь показала, что вечность длится около двухсот лет. Правобережьем Польша наслаждалась более ста лет, пока сама не была разделена между могущественными соседями.

Важно

Степная демократия, первая в мире конституция и защита границ — почему украинское казачество вошло в историю

История Руины — это не просто поучительная притча о том, как можно потерять всем все из-за собственной жадности и чрезмерных амбиций отдельных лиц. Для нас сегодняшних исследования периода Руины — хороший пример адекватного осмысления собственной истории. Важнейший урок Руины — понимание того, что получение собственной государственности отдельным народом — это не закономерный исторический шаг, как это часто подается в популярной литературе, а выстраданное кровью чудо, которое является следствием совокупности различных факторов: от таланта лидеров до элементарного человеческого фарта.

На самом деле украинские казацкие лидеры перепробовали все возможные варианты, заключали союз со всеми с кем это было возможно и даже невозможно. Но все их усилия оказались напрасными. Родоначальники украинской истории обвиняют во всем "плохих парней" — тех, кто выступал против "хорошего" Дорошенко или Выговского.

Однако, если провести параллели с похожими событиями в других государствах, становится понятно, что общенациональный консенсус — это утопия. Всегда есть оппозиция, и она часто бывает деструктивной. И тут вопрос: как те люди, которые примерили на себя роль лидеров народа, справляются с поставленными перед ними вызовами. Консолидация собственного населения — дело далеко не очевидное и, возможно, оно и является основой успеха амбициозного правителя. Внутривидовая борьба — самая жестокая. И иногда борьба с внутренними врагами может быть сложнее и важнее, чем сопротивление внешней угрозе. Потому что обвинять своих противников в том, что они существуют — это то же самое, что обвинять вратаря команды соперника в том, что он не дает забить вашим любимым нападающим в свои ворота гол.