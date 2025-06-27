"Необратимые последствия": депутаты из Ивано-Франковска предлагают запретить аборты в Украине

Депутатов Ивано-Франковского горсовета взволновал демографический кризис в Украине. Они предлагают запретить аборты и пропагандировать многодетность.

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Ивано-Франковский городской совет принял обращение по защите жизни и поддержке института семьи в Украине. Документ направили президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде.

Депутаты заявили о шокирующей демографической статистике из-за войны с Россией, миграции и большого количества разводов. Коэффициент рождаемости в Украине находится на уровне 0,7 при допустимом 2,13 на семью.

В качестве обоснования обращения они приводят статью 16 Конституции Украины, в которой сказано, что сохранение генофонда украинского народа — это обязанность государства.

"В Украине, к сожалению, за годы независимости сделано огромное количество абортов. Из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что повлечет необратимые последствия на физическом, психическом и духовном уровнях для всего народа Украины", — заметили авторы текста.

Депутаты сделали вывод, что страна приходит в упадок, если перестает защищать жизнь человека.

"Жизнь человека начинается с момента слияния половых клеток. Государство, позволяющее уничтожать его в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с нравственным злом", — отметили в горсовете.

В Украину, по их оценкам, пришла настоящая демографическая катастрофа. Если не будут рождаться дети, то не будет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии и т.д.

После этого они просят украинские власти предпринять такие "кардинальные действия" для спасения страны:

восстановить Министерство семьи Украины;

ввести в образовательные программы общеобразовательных учебных заведений курсы подготовки подрастающего поколения к созданию крепких семей;

создать условия, которые бы побуждали семьи иметь много детей;

на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины.

Депутаты предложили ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:

первый ребенок — 100 тысяч гривен;

второй ребенок — 200 тысяч гривен;

третий и каждый последующий ребенок — 300 тысяч гривен.

Еще одно предложение — программа бесплатного получения от государства в собственность жилья для семей с пятью и более детьми.

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