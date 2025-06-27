"Незворотні наслідки": депутати з Івано-Франківська пропонують заборонити аборти в Україні

Депутатів Івано-Франківської міськради схвилювала демографічна криза в Україні. Вони пропонують заборонити аборти та пропагувати багатодітність.

Related video

Івано-Франківська міська рада ухвалила звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї в Україні. Документ направили президенту України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Верховній Раді.

Депутати заявили про шокуючу демографічну статистику через війну з Росією, міграцію та велику кількість розлучень. Коефіцієнт народжуваності в Україні перебуває на рівні 0,7 за допустимого 2,13 на сім'ю.

Як обґрунтування звернення вони наводять статтю 16 Конституції України, в якій сказано, що збереження генофонду українського народу — це обов'язок держави.

"В Україні, на жаль, за роки незалежності зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що спричинить незворотні наслідки на фізичному, психічному та духовному рівнях для всього народу України", — зауважили автори тексту.

Депутати зробили висновок, що країна занепадає, якщо перестає захищати життя людини.

"Життя людини починається з моменту злиття статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати її в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство й ототожнює себе з моральним злом", — зазначили в міськраді.

В Україну, за їхніми оцінками, прийшла справжня демографічна катастрофа. Якщо не народжуватимуться діти, то не буде учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії тощо.

Після цього вони просять українську владу вжити таких "кардинальних дій" для порятунку країни:

відновити Міністерство сім'ї України;

ввести в освітні програми загальноосвітніх навчальних закладів курси підготовки молодого покоління до створення міцних родин;

створити умови, які б спонукали сім'ї мати багато дітей;

на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей і закріпити це в Конституції України.

Депутати запропонували запровадити такі виплати при народженні кожної дитини:

перша дитина — 100 тисяч гривень;

друга дитина — 200 тисяч гривень;

третя і кожна наступна дитина — 300 тисяч гривень.

Ще одна пропозиція — програма безоплатного отримання від держави у власність житла для родин із п'ятьма і більше дітьми.

Нагадаємо, 25-річна жінка з Наньчана китайської провінції Цзянсі виношувала одразу дев'ятьох дітей. Однак через серйозну інфекцію вона не змогла зберегти дітей.

IT-бізнесмен Павло Дуров підтверджував стосунки з росіянкою Юлією Вавиловою. Пара втратила дитину.