Возможен обмен с РФ: митрополит Онуфрий отреагировал на лишение его украинского гражданства

В УПЦ утверждают, что Онуфрий никогда не обращался за гражданством к другим государствам. Журналисты не исключают, что предстоятеля церкви могут подать на обмен пленными с Россией.

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Представитель церкви Климент в комментарии "Суспільному" заявил, что у митриполита Онуфрия нет никаких других паспортов, кроме украинского, и он никогда не обращался к другим государствам, в том числе в РФ, с заявлением о получении другого гражданства.

По словам Климента, митрополит Онуфрий намерен защищать свои права как гражданин Украины и что имеет все права обжаловать этот указ. Он добавил, что решения о прекращении гражданства "подлежат определенному юридическому сомнению".

В то же время ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что главу УПЦ МП могут подать на обмен пленными с Россией, чтобы освободить украинских защитников. По крайней мере, говорят инсайдеры, такой вариант "не исключается".

"Если человек лишен украинского гражданства, то теоретически такая кандидатура может рассматриваться для обмена", — сообщили журналистам правоохранители.

2 июля СБУ сообщила, что указ о лишении Онуфрия гражданства подписал лично президент Украины Владимир Зеленский.

В ведомстве рассказали, что митрополит контактировал с органами управления Русской православной церкви в Москве и мешал получить каноническую независимость украинской церкви.

Кроме того, священники московской патриархии выступают на стороне Кремля во время вторжения РФ в Украину, а предстоятель УПЦ поддерживает действия российской церкви и ее руководителя — патриарха Кирилла (Гундяева), установила СБУ.

Спецслужбы напомнили, что Гундяев благословил агрессию россиян и поддерживает геноцид украинского народа.

Ранее Фокус писал, что в апреле 2023 года митрополит Онуфрий все же признал, что у него длительное время было российское гражданство, а после начала войны в 2014 году он якобы от него отказался.

За день до этого он отрицал наличие у него гражданства РФ.