Можливий обмін із РФ: митрополит Онуфрій відреагував на позбавлення його українського громадянства

В УПЦ стверджують, що Онуфрій ніколи не звертався за громадянством до інших держав. Журналісти не виключають, що предстоятеля церкви можуть подати на обмін полоненими з Росією.

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Представник церкви Климент у коментарі "Суспільному" заявив, що митрополит Онуфрій не має жодних інших паспортів, окрім українського, і ніколи не звертався до інших держав, зокрема до РФ, із заявою про отримання іншого громадянства.

За словами Климента, митрополит Онуфрій має намір захищати свої права як громадянин України і що має всі права оскаржити цей указ. Він додав, що рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".

Водночас ТСН із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що главу УПЦ МП можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників. Принаймні, кажуть інсайдери, такий варіант "не виключається".

"Якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатися для обміну", — повідомили журналістам правоохоронці.

2 липня СБУ повідомила, що указ про позбавлення Онуфрія громадянства підписав особисто президент України Володимир Зеленський.

У відомстві розповіли, що митрополит контактував з органами управління Російської православної церкви в Москві і заважав отримати канонічну незалежність української церкви.

Крім того, священики московської патріархії виступають на боці Кремля під час вторгнення РФ в Україну, а предстоятель УПЦ підтримує дії російської церкви та її керівника — патріарха Кирила (Гундяєва), встановила СБУ.

Спецслужби нагадали, що Гундяєв благословив агресію росіян і підтримує геноцид українського народу.

Раніше Фокус писав, що у квітні 2023 року митрополит Онуфрій все ж таки визнав, що у нього тривалий час було російське громадянство, а після початку війни в 2014 році він нібито від нього відмовився.

За день до цього він заперечував наявність у нього громадянства РФ.