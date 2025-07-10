Настоящее чудо: на месте Каховского водохранилища увидели редких птиц (видео)

Пеликанов заметили на территории Каховского водохранилища возле Никополя. Природа сама восстанавливается от разрушительных последствий войны.

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На территории Каховского водохранилища возле Никополя заметили пеликанов. Необычными видеокадрами поделился местный житель в Facebook.

После разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС, природа начала восстанавливаться. На кадрах видно, как птицы спокойно плавают в новообразованных водоемах.

Пеликаны считаются довольно редкими для Украины пернатыми: розовый и кудрявый пеликаны занесены в Красную книгу. Они обычно гнездятся в дельте Дуная, на побережье Черного моря и в отдельных заповедных зонах на юге.

Главным образом пеликаны питаются рыбой, мелкими ракообразными и насекомых. Птицы предпочитают охотиться коллективно, загоняя рыб на мелководье.

Считается, что пеликаны очень чувствительны к антропогенным воздействиям, и именно разрушению мест их многолетнего гнездования и питания.

Стоит добавить, что на дне обмелевшего Каховского водохранилища выросли деревья высотой до девяти метров.

Экологи не поддерживают идею возможного восстановления Каховской ГЭС, поскольку это обернется настоящим экоцидом, который будет хуже затопления территорий.

Напомним, ученые сравнивали подрыв дамбы Каховской ГЭС со взрывом на Чернобыльской АЭС. Самая большая проблема заключается в загрязнение воды тяжелыми металлами.

Украинские чиновники ранее сообщали о регулярном уничтожении известного заповедника "Аскания-Нова". Россияне вывозят животных в Крым и в Россию.