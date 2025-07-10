Справжнє диво: на місці Каховського водосховища побачили рідкісних птахів (відео)

Пеліканів помітили на території Каховського водосховища біля Нікополя. Природа сама відновлюється від руйнівних наслідків війни.

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На території Каховського водосховища біля Нікополя помітили пеліканів. Незвичайними відеокадрами поділився місцевий житель у Facebook.

Після руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС, природа почала відновлюватися. На кадрах видно, як птахи спокійно плавають у новостворених водоймах.

Пелікани вважаються досить рідкісними для України пернатими: рожевий і кучерявий пелікани занесені до Червоної книги. Вони зазвичай гніздяться в дельті Дунаю, на узбережжі Чорного моря та в окремих заповідних зонах на півдні.

Головним чином пелікани харчуються рибою, дрібними ракоподібними та комахами. Птахи воліють полювати колективно, заганяючи риб на мілководдя.

Вважається, що пелікани дуже чутливі до антропогенних впливів, і саме до руйнування місць їхнього багаторічного гніздування та харчування.

Варто додати, що на дні обмілілого Каховського водосховища виросли дерева заввишки до дев'яти метрів.

Екологи не підтримують ідею можливого відновлення Каховської ГЕС, оскільки це обернеться справжнім екоцидом, який буде гіршим за затоплення територій.

Нагадаємо, вчені порівнювали підрив дамби Каховської ГЕС із вибухом на Чорнобильській АЕС. Найбільша проблема полягає в забрудненні води важкими металами.

Українські чиновники раніше повідомляли про регулярне знищення відомого заповідника "Асканія-Нова". Росіяни вивозять тварин у Крим і в Росію.