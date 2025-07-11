Скандал с домогательствами в ЛНУ: 87-летний профессор Лось дал показания в суде, настаивая на авторитетности

В четверг, 10 июля, состоялось судебное заседание по делу об увольнении из Львовского национального университета имени Ивана Франко 87-летнего профессора Иосифа Лося, которого лишили работы со скандалом из-за жалоб студенток о домогательствах. Преподаватель хочет восстановиться в должности, а обвинения отвергает. Во время заседания он нуждался в подсказках адвоката.

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Слушание состоялось в Галицком районном суде Львова. Во время процесса профессор Лось или плохо слышал, или не понимал вопросов, которые ставил перед ним судья Виктор Романюк, сообщило издание Zaxid.net.

Защитник профессора Юрий Гелемей объяснял суду, что тот недослышит из-за своего почтенного возраста.

Сам профессор Иосиф Лось всячески пытался отвергнуть обвинения о домогательствах. Он при этом ссылался в частности на собственную авторитетность — утверждал, что о нем есть немало статей в мировой прессе, а также настаивал, что его персона является авторитетом во многих странах мира, в частности в Польше.

Он также пытался заверить суд, что факты о его домогательствах появились "ни с того ни с сего".

"Мне приписывают факты, которые не имеют оснований. Я не совершал каких-либо аморальных действий", — рассказал профессор.

Также Иосиф Лось отметил, что за более чем 50 лет работы его лекционные занятия якобы никто из студентов не отказывался посещать.

На вопрос, почему он называл студентов "свиньями и пацятами", профессор ответил, что это "из-за эмоций".

Zahid.net | суд по делу профессора Иосифа Лося

Василий Медвидь, представитель Львовского национального университета имени Ивана Франко, объяснил, что Иосифа Лося уволили с должности не только из-за показаний бывших студентов, которые обвинили его в домогательствах. По его словам, профессора отстранили также, потому что университет не мог игнорировать то, что действующие студенты настаивали на этом решении и отказывались посещать лекции.

Как отмечают в СМИ, по этому делу состоялось уже два заседания: сейчас суд завершил исследование доказательств. Следующее заседание запланировано на 17 июля.

Скандал с домогательствами в ЛНУ: что известно

Скандал с домогательствами в ЛНУ разгорелся в феврале текущего года, когда местное издание "Твоє місто" сообщило, что учебное заведение отстранило от работы профессора, которого студенты обвинили в домогательствах.

Зато профессор Лось ответил, что такие заявления поступают якобы от тех людей, которым "не нравится" его проукраинская позиция.

В марте одна из студенток заявила, что покидает обучение в ЛНУ из-за того, что преподаватели "легитимизируют зло".

22 апреля журналистка Екатерина Родак сообщила, что профессор Иосиф Лось подал в суд из-за желания восстановиться в должности в ЛНУ.