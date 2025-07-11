Скандал із домаганнями у ЛНУ: 87-річний професор Лось дав свідчення у суді, наполягаючи на авторитетності

У четвер, 10 липня, відбулося судове засідання у справі про звільнення з Львівського національного університету імені Івана Франка 87-річного професора Йосипа Лося, якого позбавили роботи зі скандалом через скарги студенток про домагання. Викладач хоче поновитися на посаді, а звинувачення відкидає. Під час засідання він потребував підказок адвоката.

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Слухання відбулося у Галицькому районному суді Львова. Під час процесу професор Лось або погано чув, або не розумів запитань, що ставив перед ним суддя Віктор Романюк, повідомило видання Zaxid.net.

Захисник професора Юрій Гелемей пояснював суду, що той недочуває через свій поважний вік.

Сам професор Йосип Лось усіляко намагався відкинути звинувачення про домагання. Він при цьому покликався зокрема на власну авторитетність — стверджував, що про нього є чимало статей у світовій пресі, а також наполягав, що його персона є авторитетом у багатьох країнах світу, зокрема у Польщі.

Він також намагався запевнити суд, що факти про його домагання з'явилися "ні з того ні з сього".

"Мені приписують факти, які не мають підстав. Я не вчиняв будь-яких аморальних дій", — розповів професор.

Також Йосип Лось зазначив, що за понад 50 років роботи його лекційні заняття нібито ніхто зі студентів не відмовлявся відвідувати.

На запитання, чому він називав студентів "свинями і пацятами", професор відповів, що це "через емоції".

Zahid.net | суд у справі професора Йосипа Лося

Василь Медвідь, представник Львівського національного університету імені Івана Франка, пояснив, що Йосипа Лося звільнили з посади не лише через свідчення колишніх студентів, які звинуватили його у домаганнях. За його словами, професора усунули також, бо університет не міг ігнорувати те, що чинні студенти наполягали на цьому рішенні і відмовлялися відвідувати лекції.

Як зазначають у ЗМІ, у цій справі відбулося вже два засідання: наразі суд завершив дослідження доказів. Наступне засідання заплановане на 17 липня.

Скандал із домаганнями у ЛНУ: що відомо

Скандал із домаганнями у ЛНУ розгорівся у лютому поточного року, коли місцеве видання "Твоє місто" повідомило, що навчальний заклад відсторонив від роботи професора, якого студенти звинуватили у домаганнях.

Натомість професор Лось відповів, що такі заяви надходять нібито від тих людей, яким "не подобається" його проукраїнська позиція.

У березні одна зі студенток заявила, що покидає навчання у ЛНУ через те, що викладачі "легітимізують зло".

22 квітня журналістка Катерина Родак повідомила, що професор Йосип Лось подав до суду через бажання поновитися на посаді у ЛНУ.