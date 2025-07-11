Сезон арбузов задерживается: в Украину завезли тысячи тонн импортных ягод, как выбрать безопасную
С начала 2025 года в Украину было завезено более 7 260 тонн импортных арбузов. Из-за холодной весны отечественные ягоды созреют позже, поэтому если захочется насладиться сезонным продуктом, стоит знать, как выбрать безопасный арбуз.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 11 июля сообщает, что сезон арбузов в Украине в этом году задержится из-за поздней весны. Также объемы отечественного производства сократятся из-за войны и потери площадей плодородных земель.
На прилавках сейчас преобладают импортные арбузы, которые привозят в Украину в основном из Турции, Греции и Азербайджана, а также из Перу, Бразилии, Коста-Рики, Испании, Франции, Нидерландов, Молдовы и других государств.
Безопасны ли импортные арбузы в Украине
Импорт пищевых продуктов в Украине контролируется в соответствии с законодательством, и каждая партия арбузов из других стран проходит соответствующие проверки:
- проверку документов (наличие сертификатов и другой сопроводительной документации, информации о происхождении ягод);
- физический контроль (государственные инспекторы осматривают продукцию, ее маркировку и упаковку, условия транспортировки, выявляют признаки повреждения и порчи);
- лабораторные исследования (при обоснованном подозрении в несоответствии нормам или в результате выборочного контроля образцы арбузов направляют на анализ в лаборатории, где их исследуют на содержание нитратов, тяжелых металлов свинца и кадмия и других потенциально опасных веществ).
Как выбрать безопасный импортный арбуз
В Госпродпотребслужбе дали украинцам несколько советов, которые помогут выбрать безопасную для здоровья ягоду:
- отдавайте предпочтение арбузам с неповрежденной кожурой, поскольку через любые трещины или проколы в мякоть могут проникнуть вредные микроорганизмы;
- не берите надрезанные или надколотые ягоды, особенно на стихийных рынках или с рук — такие арбузы не проходят никаких исследований и могут содержать опасные вещества;
- покупайте арбузы в официальных торговых точках: магазинах, супермаркетах, на официальных агропродовольственных рынках и тому подобное.
Напомним, Фокус 8 июля писал, сколько стоят фрукты и ягоды в Украине летом 2025 года.
4 июля Фокус со ссылкой на советы VeryWell Health рассказывал, как выбрать спелый и сладкий арбуз.