Сезон кавунів затримується: в Україну завезли тисячі тонн імпортних ягід, як обрати безпечну

Від початку 2025 року в Україну було завезено понад 7 260 тонн імпортних кавунів. Через холодну весну вітчизняні ягоди дозріють пізніше, тож якщо захочеться посмакувати сезонним продуктом, варто знати, як обрати безпечний кавун.

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 11 липня повідомляє, що сезон кавунів в Україні цьогоріч затримається через пізню весну. Також обсяги вітчизняного виробництва скоротяться через війну і втрату площ родючих земель.

На прилавках наразі переважають імпортні кавуни, які привозять в Україну здебільшого з Туреччини, Греції та Азербайджану, а також з Перу, Бразилії, Коста-Ріки, Іспанії, Франції, Нідерландів, Молдови та інших держав.

Чи безпечні імпортні кавуни в Україні

Імпорт харчових продуктів в Україні контролюється відповідно до законодавства, і кожна партія кавунів з інших країн проходить відповідні перевірки:

перевірку документів (наявність сертифікатів й іншої супровідної документації, інформації про походження ягід);

фізичний контроль (державні інспектори оглядають продукцію, її маркування та упаковку, умови транспортування, виявляють ознаки пошкодження та псування);

лабораторні дослідження (за обґрунтованої підозри в невідповідності нормам чи в результаті вибіркового контролю зразки кавунів направляють на аналіз до лабораторій, де їх досліджують на вміст нітратів, важких металів свинцю та кадмію й інших потенційно небезпечних речовин).

Як обрати безпечний імпортний кавун

В Держпродспоживслужбі дали українцям декілька порад, які допоможуть обрати безпечну для здоров'я ягоду:

надавайте перевагу кавунам із неушкодженою шкіркою, оскільки через будь-які тріщини чи проколи до м'якоті можуть проникнути шкідливі мікроорганізми;

не беріть надрізані чи надколоті ягоди, особливо на стихійних ринках чи з рук — такі кавуни не проходять жодних досліджень і можуть містити небезпечні речовини;

купуйте кавуни в офіційних торгових точках: магазинах, супермаркетах, на офіційних агропродовольчих ринках тощо.

Нагадаємо, Фокус 8 липня писав, скільки коштують фрукти та ягоди в Україні влітку 2025 року.

4 липня Фокус із посиланням на поради VeryWell Health розповідав, як вибрати стиглий та солодкий кавун.