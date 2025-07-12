"Ты воевал — твои проблемы": блогер возмутила украинцев скандальным заявлением о ВСУ (видео)

Блогер Анна Разумовская получила волну гневных комментариев из-за своих высказываний о Вооруженных силах Украины. Она заявила, что "послала" бы украинского военного, если бы он подошел к ней на улице.

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Из соцсетей Анны Разумовской можно узнать, что она живет в Запорожье и занимается написанием песен. Блогер опубликовала видео с высказыванием об украинских военнослужащих в своем аккаунте razumovskaya07 в TikTok 11 июля.

"Если ко мне подойдет украинский военный и скажет: "Я за тебя воевал"... Как бы мне ответить так, чтобы не послать на х.й. Ты воевал — твои проблемы", — говорит блогерша в видео.

Реакция на скандальное заявление Разумовской о ВСУ

Украинцы написали под видео сотни возмущенных комментариев, в которых осуждают блогера за неуважение к военным и призывают ее ехать в Россию. Комментаторы пишут, что при встрече благодарили бы украинских военных за защиту.

Украинцы возмущены словами блогера о военных ВСУ Фото: скриншот

Один из комментаторов спросил у блогера, куда бы она "отправила" российского военного, на что Разумовская ответила: "Русского поцелую".

Разумовская заявила, что "поцеловала бы" российского военного Фото: скриншот

Украинцы под видео призывают правоохранителей и спецслужбы обратить внимание на высказывания блогера о ВСУ, а некоторые комментаторы угрожают ей расправой.

12 июля блогер выложила еще один ролик, в котором сказала, что добровольно никогда не будет извиняться за свои предыдущие слова, потому что "знает, что она права".

"На самом деле я плохо отношусь ко всем военным, не только к украинским, но и к российским, к американским, ко всем. Для меня военные — это "шестерки", которые просто зачищают то, что не смогли дипломатически решить политики. Вы президента зачем выбираете: чтобы у вас жизнь была хорошей, или чтобы вас на убой отправляли? Жизнь каждого человека бесценна, а политики вас заставляют убивать других людей, которые вам ничего плохого не сделали, просто потому, что идеология другая", — сказала Разумовская.

Напомним, 11 июля журналист Богдан Буткевич прокомментировал свою мобилизацию и в очередной раз заявил, что сотрудничал с Главным управлением разведки, несмотря на то, что в ведомстве это отрицают. Его жена Марина Данилюк-Ярмолаева ранее утверждала, что мужа мобилизовали несмотря на болезни глаз после критики в адрес народного депутата Марьяны Безуглой.

Местные активисты 10 июля опубликовали в сети видео задержания полицией ветерана с протезом Сергея "Латыша" Янюка, который протестовал против вырубки Мархаловского леса в Киевской области для строительства Национального военного мемориального кладбища.