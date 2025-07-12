"Ти воював — твої проблеми": блогерка обурила українців скандальною заявою про ЗСУ (відео)

Блогерка Анна Разумовська отримала хвилю гнівних коментарів через свої висловлювання про Збройні сили України. Вона заявила, що "послала" б українського військового, якби він підійшов до неї на вулиці.

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З соцмереж Анни Разумовської можна дізнатися, що вона живе в Запоріжжі та займається написанням пісень. Блогерка опублікувала відео з висловлюванням про українських військовослужбовців у своєму акаунті razumovskaya07 в TikTok 11 липня.

"Якщо до мене підійде український військовий і скаже: "Я за тебе воював"… Як би мені відповісти так, щоб не послати на х.й. Ти воював — твої проблеми", — говорить блогерка у відео.

Реакція на скандальну заяву Разумовської про ЗСУ

Українці написали під відео сотні обурених коментарів, у яких засуджують блогерку за неповагу до військових і закликають її їхати до Росії. Коментатори пишуть, що при зустрічі дякували б українським військовим за захист.

Українці обурені словами блогерки про військових ЗСУ Фото: скриншот

Один із коментаторів спитав у блогерки, куди б вона "відправила" російського військового, на що Разумовська відповіла: "Руського поцілую".

Разумовська заявила, що "поцілувала б" російського військового Фото: скриншот

Українці під відео закликають правоохоронців і спецслужби звернути увагу на висловлювання блогерки про ЗСУ, а деякі коментатори погрожують їй розправою.

12 липня блогерка виклала ще один ролик, у якому сказала, що добровільно ніколи не перепрошуватиме за свої попередні слова, бо "знає, що вона має рацію".

"Насправді я погано ставлюся до всіх військових, не лише до українських, але й до російських, до американських, до всіх. Для мене військові — це "шістки", які просто зачищають те, що не змогли дипломатично розв'язати політики. Ви президента навіщо обираєте: щоб у вас життя було хорошим, чи щоб вас на забій відправляли? Життя кожної людини безцінне, а політики вас змушують убивати інших людей, які вам нічого поганого не зробили, просто тому, що ідеологія інша", — сказала Разумовська.

Нагадаємо, 11 липня журналіст Богдан Буткевич прокоментував свою мобілізацію та вчергове заявив, що співпрацював із Головним управлінням розвідки, попри те, що у відомстві це заперечують. Його дружина Марина Данилюк-Ярмолаєва раніше стверджувала, що чоловіка мобілізували попри хвороби очей після критики на адресу народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Місцеві активісти 10 липня опублікували в мережі відео затримання поліцією ветерана з протезом Сергія "Латиша" Янюка, який протестував проти вирубки Мархалівського лісу у Київській області для будівництва Національного військового меморіального кладовища.