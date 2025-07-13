На Житомирщине испекли карту Украины из 1500 пирожков и установили рекорд (фото)

12 июля в поселке Романов, что на Житомирщине, состоялся фестиваль "ЭтноВир на Выспе", который отмечается одновременно с Днем поселка и на котором был установлен новый национальный рекорд — пирожковая карта Украины с 27 начинками.

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Об установлении рекорда с привлечением 1500 пирожков написало местное издание "Твой Романов".

Двойной праздник начался на бульваре Шевченко с торжественного открытия литературной резиденции, где выступали местные писатели. Для детей обустроили аттракционы, состоялись казацкие забавы — стрельба из лука, народные игры и спортивные развлечения.

На Житомирщине составили карту Украины из 1500 пирожков Фото: Твій Романів

Фестиваль в Романове в этом году проводился под девизом "Мы разные — мы родные".

А инсталляцию под названием "Пирог Единства" разместили на стадионе. Ее размеры достигли 6,21 на 4,35 метра. Каждый регион Украины был представлен отдельным видом начинки. Всего их было 27 (24 области, Крым, города особого статуса Киев и Севастополь). Произведение признали уникальным и занесли в "Книгу рекордов Украины".

О вкусах:

Кировоградщина — хрустящее сало с зеленым луком и яйцами;

Черкасская область — "Бабьи перчики" с мясом и рисом;

Полтавщина — пирожки с "песком", удивляющие своей текстурой;

Черниговщина — сладкая калина с сахарной свеклой;

Закарпатье — ароматные погачи со шкварками.

На Житомирщине составили карту Украины из 1500 пирожков с 27 начинками Фото: Твій Романів

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Награды получили Романовский поселковый совет, образовательные учреждения, которые готовили выпечку, и предприниматели, которые предоставили продукты. Часть рекордных пирожков передали в местную больницу, где проходят реабилитацию военные, часть раздали гостям фестиваля.

"Пирог Единства" Фото: Твій Романів

"Это обо всех народах и этносах, которые населяют нашу Украину, обо всех областях государства. Мы все объединяемся, чтобы быть едиными. И одна из идей фестиваля — создание "Пирога Единства", который бы символизировал единение Украины и включал 24 области, а также город Киев, Автономную республику Крым и город Севастополь", — рассказала руководительница отдела поселкового совета Оксана Гаврилова.

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