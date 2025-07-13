На Житомирщині спекли карту України з 1500 пиріжків та встановили рекорд (фото)

12 липня в селищі Романів, що на Житомирщині, відбувся фестиваль "ЕтноВир на Виспі", який відзначається одночасно з Днем селища і на якому був встановлений новий національний рекорд — пиріжкова карта України з 27 начинками.

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Про встановлення рекорду із залученням 1500 пиріжків написало місцеве видання "Твій Романів".

Подвійне свято розпочалося на бульварі Шевченка з урочистого відкриття літературної резиденції, де виступали місцеві письменники. Для дітей облаштували атракціони, відбулися козацькі забави — стрільба з лука, народні ігри та спортивні розваги.

На Житомирщині склали карту України з 1500 пиріжків Фото: Твій Романів

Фестиваль у Романові цього року проводився під девізом "Ми різні — ми рідні".

А інсталяцію під назвою "Пиріг Єдності" розмістили на стадіоні. Її розміри сягнули 6,21 на 4,35 метра. Кожен регіон України було представлено окремим видом начинки. Загалом їх було 27 (24 області, Крим, міста особливого статусу Київ та Севастополь). Витвір визнали унікальним і занесли до "Книги рекордів України".

Про смаки:

Кіровоградщина — хрумке сало з зеленою цибулею та яйцями;

Черкащина — "Бабині перчики" з м’ясом і рисом;

Полтавщина — пиріжки з "піском", що дивують своєю текстурою;

Чернігівщина — солодка калина з цукровим буряком;

Закарпаття — ароматні поґачі зі шкварками.

На Житомирщині склали карту України з 1500 пиріжків з 27 начинками Фото: Твій Романів

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Відзнаки отримали Романівська селищна рада, освітні заклади, які готували випічку, та підприємці, які надали продукти. Частину рекордних пиріжків передали до місцевої лікарні, де проходять реабілітацію військові, частину роздали гостям фестивалю.

"Пиріг Єдності" Фото: Твій Романів

"Це про всі народи та етноси, які населяють нашу Україну, про всі області держави. Ми всі об'єднуємося, щоб бути єдиними. І одна з ідей фестивалю — створення "Пирога Єдності", який би символізував єднання України і включав 24 області, а також місто Київ, Автономну республіку Крим та місто Севастополь", — розповіла очільниця відділу селищної ради Оксана Гаврилова.

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