Штормовое предупреждение в Украине: синоптики прогнозируют град и шквалы 14 июля

В ряде областей объявлен I уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта

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14 июля в Украине будет бушевать непогода. Штормовое предупреждение объявлено для части областей из-за грозы, града и шквалов до 20 метров в секунду, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Грозы накроют западные области Украины Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В течение понедельника, 14 июля, днем ожидаются грозы в западных областях. В отдельных районах пройдут град и сильные шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, — говорится в сообщении. Поэтому для вышеупомянутых регионов объявили I уровень опасности, желтый и штормовое предупреждение.

Синоптики уже несколько дней предупреждают об ухудшении погоды в Украине: все области постепенно накроют дожди и грозы. Летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и градом.

Штормовое предупреждение объявляли для части регионов и в течение 13 июля, в частности для Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, а также Харьковской областей.

Причиной июльских гроз станут атмосферные фронты и поле повышенного давления.

"Еще больше будет отличаться погода по температуре. На западные области будет распространяться прохладная воздушная масса, южная и юго-восточная части будут оставаться в жарком воздухе из южных широт, остальная территория будет находиться в комфортно теплой воздушной массе", — рассказывали синоптики.

Напомним, 12 июля дожди с грозами накрыли Харьковскую область. Из-за непогоды погиб 1 человек, еще 5 пострадали, из них один ребенок. Без света осталось около 30 тысяч абонентов. Сообщали о последствиях в сразу четырех районах областного центра.

Кроме того, накануне Днепр охватила сильная гроза. Под вихрь непогоды в городе молния ударила прямо у окна одной из местных многоэтажек.

А 10 июля сильная гроза подтопила Львовскую область. На отдельных участках движение транспорта было существенно затруднено или полностью заблокировано. В некоторых районах вода вышла из рек. Затем в одном селе возле Львова нашли российский дрон, который вымыло наводнение.