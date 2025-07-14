Штормове попередження в Україні: синоптики прогнозують град та шквали 14 липня

В низці областей оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

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14 липня в Україні вируватиме негода. Штормове попередження оголошено для частини областей через грози, град та шквали до 20 метрів за секунду, повідомляють у Українському гідрометеорологічному центрі.

Грози накриють західні області України Фото: Український гідрометеорологічний центр

Впродовж понеділка, 14 липня, вдень очікуються грози у західних областях. В окремих районах пройдуть град та сильні шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, – сказано у повідомленні. Через це для вищезгаданих регіонів оголосили I рівень небезпечності, жовтий та штормове попередження.

Синоптики вже кілька днів попереджають про погіршення погоди в Україні: всі області поступово накриють дощі та грози. Літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру та градом.

Штормове попередження оголошували для частини регіонів і протягом 13 липня, зокрема для Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, а також Харківської областей.

Причиною липневих гроз стануть атмосферні фронти та поле підвищеного тиску.

"Ще більше різнитиметься погода за температурою. На західні області поширюватиметься прохолодна повітряна маса, південна і південно-східна частини залишатимуться в спекотному повітрі з південних широт, решта території перебуватиме в комфортно теплій повітряній масі", - розповідали синоптики.

Нагадаємо, 12 липня дощі із грозами накрили Харківську область. Через негоду загинула 1 людина, ще 5 постраждало, з них одна дитина. Без світла залишилося близько 30 тисяч абонентів. Повідомляли про наслідки у відразу чотирьох районах обласного центру.

Крім того, напередодні Дніпро охопила сильна гроза. Під вирування негоди у місті блискавка вдарила прямісінько біля вікна однієї з місцевих багатоповерхівок.

А 10 липня сильна гроза підтопила Львівщину. На окремих ділянках рух транспорту був суттєво ускладнений або повністю заблокований. У деяких районах вода вийшла з річок. Потім у одному селі біля Львова знайшли російський дрон, який вимила повінь.