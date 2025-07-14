Обыски в системе НСЗУ: в ГПУ раскрыли подробности хищения миллионов для тяжелобольных

В нескольких медицинских учреждениях Киева и по месту жительства должностных лиц правоохранители провели обыски по подозрению в завладении средствами госбюджета, которые должны были идти на оказание паллиативной помощи тяжелобольным.

Related video

14 июля работники Бюро экономической безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора начали следственные действия в рамках уголовного производства по масштабной схеме хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, расследование касается должностных лиц медицинских учреждений, которые при реализации Программы медицинских гарантий в 2024 году вносили ложные данные в электронную систему здравоохранения, что позволило им получать значительные суммы из государственного бюджета.

"Разоблачена схема завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионами бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам", — говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Учреждения, заключившие соглашения с НСЗУ о предоставлении услуг паллиативной помощи, подавали фиктивную отчетность и завышали количество обслуживаемых пациентов. На основе этих данных им перечисляли средства за медицинские услуги, которые фактически не предоставляли.

"Детективы БЭБ Украины и работники ДВР Национальной полиции Украины провели ряд обысков по местам работы и проживания врачей, во время которых обнаружены и изъяты документы, которые стали основанием для начисления и выплаты врачам денежных средств за 2024 год за якобы оказанные медицинские услуги пациентам, которые фактически не предоставлялись", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщает Бюро экономической безопасности, фигуранты дела подозреваются в том, что внесли в базу данных системы здравоохранения ложную информацию о количестве людей, которые получили медицинские услуги по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям". В дальнейшем они предоставили фиктивные отчеты в Национальную службу здоровья Украины. Таким образом завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

В то же время в БЭБ отметили о проверке вероятного участия в схеме должностных лиц не только НСЗУ, но и Минздрава.

"Проводятся обыски в столичных медицинских учреждениях, а также по местам жительства фигурантов. Устанавливаются другие причастные должностные лица из НСЗУ и Минздрава", — сообщили в БЭБ.

В рамках дела проводятся дополнительные обыски и анализируется документация, связанная с другими учреждениями, которые предоставляли аналогичные услуги.

Напомним, Программа медицинских гарантий является ключевым элементом реформы системы здравоохранения в Украине, которая предусматривает предоставление бесплатных медицинских услуг пациентам, финансируемых из госбюджета через НСЗУ. Паллиативная помощь входит в приоритетные пакеты.

Как сообщал Фокус, сегодня, 14 июля, в нескольких структурах, связанных с Национальной службой здоровья, продолжаются следственные действия в рамках дела о масштабных финансовых злоупотреблениях в сфере здравоохранения.

Фокус также писал о том, что в прошлом году Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" планировало закупить лекарства для онкобольных по завышенным ценам.