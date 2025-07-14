Обшуки в системі НСЗУ: у ГПУ розкрили подробиці розкрадання мільйонів для тяжкохворих

У кількох медичних закладах Києва та за місцями проживання посадовців правоохоронці провели обшуки через підозру в заволодінні коштами держбюджету, які мали йти на надання паліативної допомоги важкохворим.

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14 липня працівники Бюро економічної безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора розпочали слідчі дії в межах кримінального провадження щодо масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, розслідування стосується службових осіб медичних установ, які під час реалізації Програми медичних гарантій у 2024 році вносили неправдиві дані в електронну систему охорони здоров’я, що дозволило їм отримувати значні суми з державного бюджету.

"Викрито схему заволодіння посадовими особами ряду закладів охорони здоров’я мільйонами бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам", – йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Заклади, які уклали угоди з НСЗУ щодо надання послуг паліативної допомоги, подавали фіктивну звітність та завищували кількість обслуговуваних пацієнтів. На основі цих даних їм перераховували кошти за медичні послуги, яких фактично не надавали.

"Детективи БЕБ України та працівники ДСР Національної поліції України провели ряд обшуків за місцями роботи та проживання лікарів, під час яких виявлено та вилучено документи, які стали підставою для нарахування та виплати лікарям грошових коштів за 2024 рік за нібито надані медичні послуги пацієнтам, які фактично не надавались", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, фігуранти справи підозрюються в тому, що внесли до бази даних системи охорони здоров’я неправдиву інформацію щодо кількості людей, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". Надалі вони надали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України. У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Водночас у БЕБ наголосили про перевірку ймовірної участі у схемі посадовців не тільки НСЗУ, але й МОЗ.

"Проводяться обшуки у столичних медичних закладах, а також за місцями проживання фігурантів. Встановлюються інші причетні посадові особи з НСЗУ та МОЗ", – повідомили у БЕБ.

У межах справи проводяться додаткові обшуки та аналізується документація, пов’язана з іншими установами, які надавали аналогічні послуги.

Нагадаємо, Програма медичних гарантій є ключовим елементом реформи системи охорони здоров’я в Україні, яка передбачає надання безоплатних медичних послуг пацієнтам, фінансованих з держбюджету через НСЗУ. Паліативна допомога входить до пріоритетних пакетів.

Як повідомляв Фокус, сьогодні, 14 липня, у декількох структурах, пов’язаних із Національною службою здоров’я, тривають слідчі дії у межах справи про масштабні фінансові зловживання у сфері охорони здоров’я.

Фокус також писав про те, що минулого року Державне підприємство "Медичні закупівлі України" планувало закупити ліки для онкохворих за завищеними цінами.