"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом (видео)

Пресс-служба акционерного общества "Антонов" обнародовала видео взлета модернизированного самолета "Руслан", который 11 июля заметили жители в небе над Киевом.

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"Модернизированный самолет "Руслан" успешно релоцирован из Украины в Германию", — говорится в подписи к видео.

В пресс-службе отметили, что этот самолет изготовлен в 1994 году, имеет за плечами более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов, а работы по его глубокой модернизации началась с 2021 года.

"Цель модернизации, которую провела команда АО "АНТОНОВ", — замена основных комплектующих, которые изготавливались в России, на современные комплектующие западного и украинского производства", — говорится в сообщении.

Из-за полномасштабной агрессии РФ в 2022 году работы были частично приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии.

Завершить модернизацию удалось в июне 2025 года.

"Усовершенствованный "Руслан" продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении. Сейчас авиационный парк АО "АНТОНОВ" находится в безопасных условиях, в соответствии с внутренними протоколами безопасности", — отметили в компании.

Напомним, 11 июля в небе над Киевом заметили грузовой самолет: эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, что для полета воспользовались "коридором" между российскими обстрелами.

Сначала мнения людей в сети разделились: некоторые предполагали, что в небе над Киевом пролетел пассажирский лайнер.

13 июля эксперт рассказал, куда полетел самолет, который заметили в небе над Киевом.