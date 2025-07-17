"Успішно релоковано до Німеччини": з'явились кадри злету літака, який помітили над Києвом (відео)

Пресслужба акціонерного товариства "Антонов" оприлюднила відео злету модернізованого літака "Руслан", який 11 липня помітили мешканці у небі над Києвом.

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"Модернізований літак "Руслан" успішно релоковано з України до Німеччини", — йдеться у підписі до відео.

У пресслужбі зазначили, що цей літак виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 000 льотних годин та понад 5 500 польотів, а роботи з його глибокої модернізації розпочалася з 2021 року.

"Мета модернізації, яку провела команда АТ "АНТОНОВ", — заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в Росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва", — йдеться у дописі.

Через повномасштабну агресію РФ у 2022 році роботи були частково призупинені: на той момент літак перебував у розібраному стані.

Завершити модернізацію вдалось у червні 2025 року.

"Вдосконалений "Руслан" продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку. Наразі авіаційний парк АТ "АНТОНОВ" перебуває у безпечних умовах, відповідно до внутрішніх протоколів безпеки", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, 11 липня у небі над Києвом помітили вантажний літак: експерт Дмитро Жмайло розповів, що для польоту скористалися "коридором" між російськими обстрілами.

Спершу думки людей у мережі розділилися: дехто припускав, що у небі над Києвом пролетів пасажирський лайнер.

13 липня експерт розповів, куди полетів літак, який помітили у небі над Києвом.