Отравление в ресторане Кацурина: в больницу попали более 60 человек, врачи назвали диагноз
Количество отравившихся среди посетителей ресторана "Китайский привет" во Львове увеличивается. Возбудителем инфекции стала бактерия сальмонелла.
В настоящее время госпитализирован 61 пациент, из них — девять детей. Об этом сообщили во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
После отравления посетителей заведения Кацурина их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое. Основное число пациентов начали обращаться в обед 16 июля.
"Все они жалуются на высокую температуру, боль в животе, тошноту и снижение аппетита. У некоторых были симптомы, близкие к инфекционно-токсическому шоку", — объяснил врач больницы.
Бактериологическая лаборатория установила, что возбудителем инфекции стала бактерия рода Salmonella Enteritidis. Соответственно диагноз у всех будет сальмонеллез.
Владелец заведения Михаил Кацурин рассказывал, что 14 и 15 июля в меню его заведения был яичный белковый крем, который и мог вызвать массовое отравление.
Сам Кацурин также оказался в инфекционной больнице. Он обещает помочь в выяснении причин отравления и оплатить лечение пострадавшим.
Полиция отрыла уголовное производство, идет расследование. Заведение приостановило работу для выяснения обстоятельств.
Фокус собрал реакции отравившихся в ресторане "Китайский привет" на улице Вороного. Среди пострадавших оказались путешественница София Ханас и блогер Настя Иванишин.
Ранее украинская певица Надя Дорофеева показывала, как отдыхает с мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.