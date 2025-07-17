Отравление в ресторане Кацурина: в больницу попали более 60 человек, врачи назвали диагноз

Количество отравившихся среди посетителей ресторана "Китайский привет" во Львове увеличивается. Возбудителем инфекции стала бактерия сальмонелла.

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В настоящее время госпитализирован 61 пациент, из них — девять детей. Об этом сообщили во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

После отравления посетителей заведения Кацурина их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое. Основное число пациентов начали обращаться в обед 16 июля.

"Все они жалуются на высокую температуру, боль в животе, тошноту и снижение аппетита. У некоторых были симптомы, близкие к инфекционно-токсическому шоку", — объяснил врач больницы.

Бактериологическая лаборатория установила, что возбудителем инфекции стала бактерия рода Salmonella Enteritidis. Соответственно диагноз у всех будет сальмонеллез.

Владелец заведения Михаил Кацурин рассказывал, что 14 и 15 июля в меню его заведения был яичный белковый крем, который и мог вызвать массовое отравление.

Сам Кацурин также оказался в инфекционной больнице. Он обещает помочь в выяснении причин отравления и оплатить лечение пострадавшим.

Полиция отрыла уголовное производство, идет расследование. Заведение приостановило работу для выяснения обстоятельств.

Фокус собрал реакции отравившихся в ресторане "Китайский привет" на улице Вороного. Среди пострадавших оказались путешественница София Ханас и блогер Настя Иванишин.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показывала, как отдыхает с мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.