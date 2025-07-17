Отруєння в ресторані Кацуріна: до лікарні потрапили понад 60 осіб, лікарі назвали діагноз
Кількість отруєних серед відвідувачів ресторану "Китайський привіт" у Львові збільшується. Збудником інфекції стала бактерія сальмонела.
Наразі госпіталізовано 61 пацієнта, з них — дев'ять дітей. Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
Після отруєння відвідувачів закладу Кацуріна їхній стан оцінюють як середньої тяжкості та тяжкий. Основна кількість пацієнтів почала звертатися в обід 16 липня.
"Усі вони скаржаться на високу температуру, біль у животі, нудоту і зниження апетиту. У деяких були симптоми, близькі до інфекційно-токсичного шоку", — пояснив лікар лікарні.
Бактеріологічна лабораторія встановила, що збудником інфекції стала бактерія роду Salmonella Enteritidis. Відповідно діагноз у всіх буде сальмонельоз.
Власник закладу Михайло Кацурін розповідав, що 14 і 15 липня в меню його закладу був яєчний білковий крем, який і міг спричинити масове отруєння.
Сам Кацурін також опинився в інфекційній лікарні. Він обіцяє допомогти у з'ясуванні причин отруєння та оплатити лікування постраждалим.
Поліція відрила кримінальне провадження, триває розслідування. Заклад призупинив роботу для з'ясування обставин.
Фокус зібрав реакції тих, хто отруївся в ресторані "Китайський привіт" на вулиці Вороного. Серед постраждалих виявилися мандрівниця Софія Ханас і блогерка Настя Іванишин.
Раніше українська співачка Надя Дорофєєва показувала, як відпочиває з чоловіком Михайлом Кацуріним у Карпатах.