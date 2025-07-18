Взрыв в Шевченковском районе Киева: в полиции объяснили, что это было (фото)
Взрыв, который киевляне слышали 18 июля в Шевченковском районе столицы, не связан с терактом или обстрелами.
Правоохранители произвели контролируемый подрыв вражеского боеприпаса, который остался после вражеской атаки на столицу 17 июня, сообщили в полиции Киева.
Опасную находку в лифтовой шахте обнаружил сотрудник коммунального предприятия, который осматривал поврежденный российскими оккупантами дом.
Он сообщил о боеприпасе специалистам взрывотехнической службы столичной полиции. Те сразу же прибыли по указанному адресу и изъяли кассетный боеприпас.
Учитывая, что данный вид оружия крайне опасен при транспортировке, полицейские уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности.
Правоохранители предупреждают граждан, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо звонить на спецлинию 102 и ни в коем случае не прикасаться к ним.
17 июня 2025 года в ходе вторжения в Украину Россия нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву, использовав 175 дронов, более 14 крылатых и по меньшей мере двух баллистических ракет. Как минимум одна из них и содержала кассетные боеприпасы.
В результате удара в столице подтверждена гибель 28 человек и ранение более 130. Кроме того, полностью обрушился подъезд девятиэтажного жилого здания.
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