Вибух у Шевченківському районі Києва: у поліції пояснили, що це було (фото)

Вибух, який кияни чули 18 липня в Шевченківському районі столиці, не пов'язаний із терактом або обстрілами.

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Правоохоронці здійснили контрольований підрив ворожого боєприпасу, який залишився після ворожої атаки на столицю 17 червня, повідомили в поліції Києва.

Небезпечну знахідку в ліфтовій шахті виявив співробітник комунального підприємства, який оглядав пошкоджений російськими окупантами будинок.

Касетний боєприпас знайшли в шахті ліфта Фото: Поліція Києва

Він повідомив про боєприпас фахівцям вибухотехнічної служби столичної поліції. Ті одразу ж прибули за вказаною адресою і вилучили касетний боєприпас.

З огляду на те, що цей вид зброї вкрай небезпечний під час транспортування, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву в парковій зоні з дотриманням усіх норм безпеки.

Фахівці вибухотехнічної служби відреагували на виклик Фото: Поліція Києва

Підрив боєприпасу було здійснено в парковій зоні в Шевченківському районі Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Правоохоронці попереджають громадян, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно телефонувати на спецлінію 102 і в жодному разі не торкатися до них.

17 червня 2025 року під час вторгнення в Україну Росія завдала масованого удару безпілотниками і ракетами по Києву, використавши 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше дві балістичні ракети. Як мінімум одна з них і містила касетні боєприпаси.

Унаслідок удару в столиці підтверджено загибель 28 осіб і поранення понад 130. Крім того, повністю обвалився під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку.

Раніше Фокус писав, який вигляд має квартира, в яку влучив БПЛА в Дарницькому районі, а також розповідав, що лише через тиждень після цього обстрілу Київ пережив нову масовану атаку.