Военкомы в тюрьме: ГБР расследует гибель мужчины после избиений работником ТЦК в Киеве

Солдат Шевченковского ТЦК избивал принудительно мобилизованного и убил его. Начальник военкома не реагировал на происходящее. ГБР заявляет, что оба военных под стражей.

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Инцидент произошел в мае текущего года. Работники ТЦК перевозили в Киев украинцев из учебных центров в западных областях. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Киевлянина задержали полицейские и военкомы на улице. Как утверждается, он нарушил правила воинского учета и был в админрозыске. Учебные центры ВСУ не хотели оформлять мужчину, так как у него были проблемы со здоровьем.

Несмотря на это, один из работников ТЦК забил его до смерти. В ГБР заявляют, что принудительно мобилизованный "начал нарушать покой в автобусе и спорить с работниками ТЦК".

"Солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина, применив электрошокер. Замначальника Подольского ТЦК тоже был в автобусе и не реагировал на действия подчиненного", — признали правоохранители.

Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и солдату Шевченковского районного ТЦК в Киеве. Оба находятся под стражей, а 17 июля суд продолжил эту меру пресечения.

Замначальника Подольского ТЦК совершенно не реагировал на действия подчиненного.

"Не прекратил избиение, имея реальную возможность сделать это. По прибытии в столицу пострадавшего вынесли из автобуса на плац, где была констатирована его смерть", — отметили в ГБР.

Сотрудник ТЦК забил мобилизованного до смерти: что ему грозит?

Солдат Шевченковского ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Примечательно, что военному не инкриминируют статьи об убийстве человека.

Замначальника Подольского ТЦК подозревают в умышленном непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Напомним, 17 июля истек годовой срок после дедлайна обновления военно-учетных данных. Штрафов от ТЦК теперь не будет.

В Верховной Раде рекомендовали принять в первом чтении законопроект, позволяющий временно трудоустроить и забронировать военнообязанных, нарушивших мобилизационное законодательство.