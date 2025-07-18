Військкоми у в'язниці: ДБР розслідує загибель чоловіка після побиття працівником ТЦК у Києві

Солдат Шевченківського ТЦК бив примусово мобілізованого і вбив його. Начальник військкома не реагував на те, що відбувається. ДБР заявляє, що обидва військових під вартою.

Related video

Інцидент стався в травні поточного року. Працівники ТЦК перевозили до Києва українців із навчальних центрів у західних областях. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Киянина затримали поліцейські та воєнкоми на вулиці. Як стверджується, він порушив правила військового обліку і був в адмінрозшуку. Навчальні центри ЗСУ не хотіли оформляти чоловіка, оскільки в нього були проблеми зі здоров'ям.

Незважаючи на це, один із працівників ТЦК забив його до смерті. У ДБР заявляють, що примусово мобілізований "почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК".

"Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосувавши електрошокер. Заступник начальника Подільського ТЦК теж був в автобусі і не реагував на дії підлеглого", — визнали правоохоронці.

Співробітники Держбюро розслідувань повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК і солдату Шевченківського районного ТЦК у Києві. Обидва перебувають під вартою, а 17 липня суд продовжив цей запобіжний захід.

Заступник начальника Подільського ТЦК абсолютно не реагував на дії підлеглого.

"Не припинив побиття, маючи реальну можливість зробити це. Після прибуття до столиці потерпілого винесли з автобуса на плац, де було констатовано його смерть", — зазначили в ДБР.

Співробітник ТЦК забив мобілізованого до смерті: що йому загрожує?

Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Примітно, що військовому не інкримінують статті про вбивство людини.

Заступника начальника Подільського ТЦК підозрюють в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, вчиненого підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, 17 липня закінчився річний термін після дедлайну оновлення військово-облікових даних. Штрафів від ТЦК тепер не буде.

У Верховній Раді рекомендували ухвалити в першому читанні законопроєкт, що дає змогу тимчасово працевлаштувати та забронювати військовозобов'язаних, які порушили мобілізаційне законодавство.