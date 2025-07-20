"Служу народу Украины": нардеп от "Слуги народа" сравнил свою работу с защитой страны

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин, предложивший отменить льготы ветеранам, вызвал шквал критики в свой адрес в соцсетях. Однако не меньше народ возмутил его пост, где тот сравнил свою работу в Верховной Раде с защитой Украины.

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По словам Гурина, о том, что защита Родины – обязанность, написано в Конституции. "У меня другая присяга. Я так же служу народу Украины", – говорится в скриншоте комментария, который опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua. Сам депутат удалил написанное.

Фото: Скриншот

В комментариях пользователи не скрывали возмущения и даже не сдерживали себя в ненормативной лексике, считая, что сравнивать будний бойца и нардепа, мягко говоря, некорректно.

Фото: Скриншот

Чуть позже Гурин извинился и написал следующее:

"Я так же даю присягу и так же служу народу Украины, как госслужащие и судьи, но все мы служим не так же как военные — они рискуют самой дорогой жизнью за нашу возможность мирно жить, мы все у них в долгу".

Фото: Скриншот

Далее он снова отметил, что "неудачно выразился", добавив:

"Я действительно плохо высказался и это многих обидело. Я имел в виду, что я так же как военные даю присягу, но точно не подразумевал, что я служу таким же образом. Мне искренне жаль".

Фото: Скриншот

Чтобы его слова не трактовали двузначно, на следующий день после скандального твита Гурин написал развернутый пост, где более предметно объяснил, что имел в виду под словами о лишении "льгот" ветеранов.

Так, он подчеркнул, что социальная помощь ветеранам должна быть либо монетизированной, либо посредством закупки услуг (реабилитация, протезирование, обучение и т.д.) в интересах ветерана желательно на частном рынке.

Он выступает против не монетизированных льгот, "за которые платит непонятно кто, а значит платить никто не хочет". Это "унизительно и недостойно".

По его словам, такие базовые услуги как образование и лечение ветеран должен получать бесплатно, как и любой гражданин Украины.

Что касается ПТСР, то Гурин убежден, что оно у ветеранов должно лечиться вне всех очередей, чтобы как можно быстрее вернуть человека к полноценной жизни.

"Для этого мы в следующем году запускаем систему лечения ПТСР на которую должно быть выделено 200 млн грн, это мой проект и мой личный вызов", – написал депутат.

Фото: Скриншот

Автор отметил, что на пожизненные выплаты ветеранам в бюджете в ближайшие 20 лет не хватит средств, или это будут унизительные копейки, поэтому нужно интегрировать его в общество высокооплачиваемым специалистом или успешным бизнесменом и государство должно помочь ему таким стать.

"Военные дают присягу, служат народу Украины и многие рискуют жизнью. Народные депутаты, судьи, госслужащие также дают присягу и служат народу Украины, однако не рискуют жизнью", – подытожил Гурин.

Ранее Фокус писал, что нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник, которая призывала "валить из Украины", сложила мандат.

Мы также писали, что брат депутата от "Слуги народа" продавал лошадей ФСО Путина.