"Служу народу України": нардеп від "Слуги народу" порівняв свою роботу із захистом країни

Народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін, який запропонував скасувати пільги ветеранам, викликав шквал критики на свою адресу в соцмережах. Однак не менше народ обурив його пост, де той порівняв свою роботу у Верховній Раді із захистом України.

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За словами Гуріна, про те, що захист Батьківщини — обов'язок, написано в Конституції. "У мене інша присяга. Я так само служу народу України", — йдеться у скріншоті коментаря, який опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua. Сам депутат видалив написане.

Фото: Скриншот

У коментарях користувачі не приховували обурення і навіть не стримували себе в ненормативній лексиці, вважаючи, що порівнювати будній бійця і нардепа, м'яко кажучи, некоректно.

Фото: Скриншот

Трохи згодом Гурін вибачився і написав таке:

"Я так само даю присягу і так само служу народові України, як держслужбовці та судді, але всі ми служимо не так само, як військові, — вони ризикують найдорожчим, життям, за нашу можливість мирно жити, ми всі в них у боргу".

Фото: Скриншот

Далі він знову зазначив, що "невдало висловився", додавши:

"Я дійсно погано висловився, і це багатьох образило. Я мав на увазі, що я так само, як військові, складаю присягу, але точно не мав на увазі, що я служу таким самим чином. Мені щиро шкода".

Фото: Скриншот

Щоб його слова не трактували двозначно, наступного дня після скандального твіту Гурін написав розгорнутий пост, де більш предметно пояснив, що мав на увазі під словами про позбавлення "пільг" ветеранів.

Так, він підкреслив, що соціальна допомога ветеранам має бути або монетизованою, або за допомогою закупівлі послуг (реабілітація, протезування, навчання тощо) в інтересах ветерана бажано на приватному ринку.

Він виступає проти не монетизованих пільг, "за які платить незрозуміло хто, а значить платити ніхто не хоче". Це "принизливо і негідно".

За його словами, такі базові послуги, як освіта та лікування, ветеран має отримувати безоплатно, як і будь-який громадянин України.

Щодо ПТСР, то Гурін переконаний, що воно у ветеранів повинно лікуватися поза всіма чергами, щоб якнайшвидше повернути людину до повноцінного життя.

"Для цього ми наступного року запускаємо систему лікування ПТСР на яку має бути виділено 200 млн грн, це мій проєкт і мій особистий виклик", — написав депутат.

Фото: Скриншот

Автор зазначив, що на довічні виплати ветеранам у бюджеті в найближчі 20 років не вистачить коштів, або це будуть принизливі копійки, тож потрібно інтегрувати її в суспільство високооплачуваним фахівцем або успішним бізнесменом і держава має допомогти їй такою стати.

"Військові дають присягу, служать народу України і багато хто ризикує життям. Народні депутати, судді, держслужбовці також дають присягу і служать народу України, проте не ризикують життям", — підсумував Гурін.

Раніше Фокус писав, що нардеп від "Слуги народу" Анна Колесник, яка закликала "валити з України", склала мандат.

Ми також писали, що брат депутата від "Слуги народу" продавав коней ФСО Путіна.