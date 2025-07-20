"Все считают, что мои дети со школы должны идти в армию": Садовый рассказал, где его сыновья

Мэр Львова Андрей Садовый не понимает, почему общество считает, что его дети сразу после школы должны идти служить в армию.

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О том, где учатся и занимаются его сыновья, и главное, пойдут ли они служить, он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале lviv24.

У Садового и его жены Екатерины пятеро сыновей – Иван-Павел, Тадей-Лука, Михаил, Иосиф и Антоний.

По его словам, младший сын Антоний ходит в школу, а Иосиф после девятого класса пошел в ПТУ, чтобы получить рабочую специальность, и хочет стать инсталлятором (сантехником).

"Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но если придет время, они все вернутся. У нас в войско надо идти с 25 лет. Все они пойдут. Никто никуда не будет прятаться. А зачем? Просто почему-то считают, что все мои дети еще со школы уже должны служить в армии. Ну, я не знаю, правильно ли это", – ответил градоначальник.

В 2023 году СМИ писали, что Иван закончил бизнес-школу Ноттингема в Великобритании, где изучал маркетинг.

По словам Екатерины Кит-Садовой, еще два старших сына изучают за границей философию і политику, а также философию и экономику.

Ранее Фокус писал, что Андрей Садовый предложил обменять "останки Путина" на всех украинских пленных.

Мы также рассказывали, как Садовый отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова, собиравшего деньги на лечение от тяжелой болезни.