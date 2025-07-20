"Усі вважають, що мої діти зі школи мають іти в армію": Садовий розповів, де його сини

Мер Львова Андрій Садовий не розуміє, чому суспільство вважає, що його діти одразу після школи мають іти служити в армію.

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Про те, де навчаються і займаються його сини, і головне, чи підуть вони служити, він розповів в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі lviv24.

У Садового та його дружини Катерини п'ятеро синів — Іван-Павло, Тадей-Лука, Михайло, Йосип та Антоній.

За його словами, молодший син Антоній ходить до школи, а Йосип після дев'ятого класу пішов до ПТУ, щоб здобути робітничу спеціальність, і хоче стати інсталятором (сантехніком).

"Михайло, Тадей та Іван здобувають освіту не у Львові. Але якщо прийде час, вони всі повернуться. У нас у військо треба йти з 25 років. Усі вони підуть. Ніхто нікуди не буде ховатися. А навіщо? Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи вже мають служити в армії. Ну, я не знаю, чи правильно це", — відповів градоначальник.

У 2023 році ЗМІ писали, що Іван закінчив бізнес-школу Ноттінгема у Великобританії, де вивчав маркетинг.

За словами Катерини Кіт-Садової, ще двоє старших синів вивчають за кордоном філософію і політику, а також філософію та економіку.

Раніше Фокус писав, що Андрій Садовий запропонував обміняти "останки Путіна" на всіх українських полонених.

Ми також розповідали, як Садовий відреагував на скандал навколо Назарія Гусакова, який збирав гроші на лікування від важкої хвороби.