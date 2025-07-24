Бойцы хотели ехать на Киев: главы МВД и СБУ раскритиковали обыски НАБУ у командующего Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что обыски у командующего Национальной гвардии по подозрению в присвоении 400 млн грн могли быть проведены под влиянием российских спецслужб. А в СБУ сообщили, что нацгвардейцы были готовы идти на Киев.

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В СБУ и МВД сделали заявления относительно обысков НАБУ у Александра Пивненко, командующего Нацгвардии Украины и защитника Бахмута. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что подозрения в "присвоении" миллионов гривен не подтвердились, а сам Пивненко остается авторитетной фигурой для боевых подразделений НГУ. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что после этих обысков ситуация в НГУ была критически напряженной. Фокус собрал все, что известно.

Обыски у Александра Пивненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Александра Пивненко 10 мая. Два дня спустя в САП и НАБУ заявили, что комментировать обыски не будут, но СМИ писали, что обыски проводились в частности у командующего Нацгвардии генерала Александра Пивненко и работников департамента логистики. По неофициальным данным, речь шла о подозрениях в получении более 190 млн грн неправомерной выгоды и растрате почти 200 млн.

Реакция МВД на обыски НАБУ у Пивненко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил уже 22 июля, что обвинения в присвоении 400 миллионов не подтвердились.

"Не исключено, что учитывая случаи сотрудничества отдельных должностных лиц антикоррупционных органов с врагом, эти действия могли быть реализованы по прямому указанию спецслужб РФ. Представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии", — сказал Клименко.

По словам министра, он лично разобрался в ситуации, пообщался с директором НАБУ Семеном Кривоносом и убедился в отсутствии претензий к Александру Пивненко. После этого Клименко отправился на фронт, чтобы встретиться с командирами и личным составом. Ведь обыски у авторитетного военного вызвали большой резонанс.

"Командующий — это авторитет, Герой Украины. Но никто не объясняет, что обыск — это не обвинение, а проверка. В обществе же существует устойчивое представление: если провели обыск — значит виноват. Именно поэтому важно было объяснить ситуацию бойцам", — отметил министр.

Александр Пивненко и Игорь Клименко Фото: МВД Украины

Клименко также подтвердил, что отдельные должностные лица НГУ, которые могли быть причастны к коррупции, уже уволены и, вероятно, ожидают подозрений. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией должна оставаться приоритетом, однако осуществляться слаженно и взвешенно.

Реакция СБУ на обыски у Александра Пивненко

Также 22 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что после обысков НАБУ ситуация в НГУ была критически напряженной.

"Половина Нацгвардии опустила оружие, другая — хотела ехать на Киев", — заявил Малюк и подтвердил, что министру Клименко в течение недели пришлось посещать подразделения, чтобы стабилизировать обстановку.

Малюк отметил, что Александр Пивненко — "мегапрофессиональный, смелый командир", бывший спецназовец подразделения "Омега", который руководил обороной Бахмута.

"Как можно с обыском заходить к Герою Украины, боевому генералу, который руководит боевыми подразделениями? Это ударило по моральному духу всей Нацгвардии", — сказал он.

Малюк также отметил, что обыски НАБУ у Пивненко проходили, когда ему докладывали о ситуации на фронте.

"И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): "Э, телефончик сюда". Что это за история?" Да нужно было с "проходняка" встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить", — эмоционально высказался Малыш.

После этого в защиту генерала публично выступили командир первого корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (позывной "Редис") и бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр").

Напомним, несмотря на скандал вокруг Пивненко, никаких подозрений генералу со стороны САП выдвинуто не было. Также командующий Нацгвардии Александр Пивненко не был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Но 10 мая шестерых высокопоставленных чиновников Нацгвардии временно отстранили от должностей.

Также Фокус подробно писал об обысках у генерала Пивненко и реакции среди военных и в рядах Нацгвардии.