Бійці хотіли їхати на Київ: глави МВС та СБУ розкритикували обшуки НАБУ у командувача Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що обшуки у командувача Національної гвардії за підозрою у привласненні 400 млн грн могли бути проведені під впливом російських спецслужб. А в СБУ повідомили, що нацгвардійці були готові йти на Київ.

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У СБУ та МВС зробили заяви щодо обшуків НАБУ в Олександра Півненка, командувача Нацгвардії України та захисника Бахмута. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що підозри у "привласненні" мільйонів гривень не підтвердилися, а сам Півненко залишається авторитетною фігурою для бойових підрозділів НГУ. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що після цих обшуків ситуація в НГУ була критично напруженою. Фокус зібрав все, що відомо.

Обшуки в Олександра Півненка

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в Олександра Півненка 10 травня. Два дні потому в САП та НАБУ заявили, що коментувати обшуки не будуть, але ЗМІ писали, що обшуки проводились зокрема у командувача Нацгвардії генерала Олександра Півненка та працівників департаменту логістики. За неофіційними даними, йшлося про підозри в отриманні понад 190 млн грн неправомірної вигоди та розтраті майже 200 млн.

Реакція МВС на обшуки НАБУ в Півненка

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив вже 22 липня, що звинувачення у привласненні 400 мільйонів не підтвердилося.

"Не виключено, що враховуючи випадки співпраці окремих посадовців антикорупційних органів із ворогом, ці дії могли бути реалізовані за прямою вказівкою спецслужб РФ. Уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії", — сказав Клименко.

За словами міністра, він особисто розібрався в ситуації, поспілкувався з директором НАБУ Семеном Кривоносом і переконався у відсутності претензій до Олександра Півненка. Після цього Клименко вирушив на фронт, щоб зустрітися з командирами та особовим складом. Адже обшуки у авторитетного військового викликали неабиякий резонанс.

"Командувач — це авторитет, Герой України. Але ніхто не пояснює, що обшук — це не звинувачення, а перевірка. У суспільстві ж існує стійке уявлення: якщо провели обшук — значить винен. Саме тому важливо було пояснити ситуацію бійцям", — зазначив міністр.

Олександр Півненко та Ігор Клименко Фото: МВС України

Клименко також підтвердив, що окремі посадовці НГУ, які могли бути причетними до корупції, вже звільнені та, ймовірно, очікують підозр. Він підкреслив, що боротьба з корупцією має залишатися пріоритетом, однак здійснюватися злагоджено і зважено.

Реакція СБУ на обшуки в Олександра Півненка

Також 22 липня очільник СБУ Василь Малюк підтвердив, що після обшуків НАБУ ситуація в НГУ була критично напруженою.

"Половина Нацгвардії опустила зброю, інша — хотіла їхати на Київ", - заявив Малюк та підтвердив, що міністру Клименку протягом тижня довелось відвідувати підрозділи, щоб стабілізувати обстановку.

Малюк зазначив, що Олександр Півненко — "мегапрофесійний, сміливий командир", колишній спецпризначенець підрозділу "Омега", який керував обороною Бахмута.

"Як можна з обшуком заходити до Героя України, бойового генерала, який керує бойовими підрозділами? Це вдарило по моральному духу всієї Нацгвардії", — сказав він.

Малюк також зауважив, що обшуки НАБУ у Півненка проходили, коли йому доповідали про ситуацію на фронті.

"І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): "Е, телефончик сюда". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", — емоційно висловився Малюк.

Після цього на захист генерала публічно виступили командир першого корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (позивний "Редіс") та колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр").

Нагадаємо, попри скандал навколо Півненка, жодних підозр генералу з боку САП висунуто не було. Також командувач Нацгвардії Олександр Півненко не був відсторонений від виконання службових обов’язків. Але 10 травня шістьох високопосадовців Нацгвардії тимчасово усунули з посад.

Також Фокус докладно писав про обшуки в генерала Півненка та реакцію серед військових та у лавах Нацгвардії.