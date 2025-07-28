Оформили на водителя львовские полицейские "отмазывали" пьяного таможенника после ДТП, — журналист

24 июня, накануне Дня таможенника, главный государственный инспектор Волынской таможни Владимир Багрий врезался в отбойник, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные оформили ДТП на совершенно постороннего человека.

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Львовские стражи порядка в протоколе указали, что за рулем был водитель жены Багрия, который в тот момент находился совершенно в другом месте, сообщил журналист Виталий Глагола.

Видео ДТП было опубликовано в соцсетях, и на кадрах видно, что таможенник в служебной форме еле сидит в салоне, а рядом валяется бутылка от виски Jameson. Мужчина еле говорит и не реагирует на вопросы.

28 июня Волныская таможня сообщила на своей странице в Facebook, что их сотрудник "имел освобождение от работы из-за удостоверенной накануне врачом нетрудоспособности".

"Соглашаясь с утверждениями журналистов, что такое без внимания оставлять не годится, Волынская таможня начала дисциплинарное производство. Планируем вместе с правоохранителями выяснить истинные причины бессознательного состояния водителя", – пообещали в ведомстве, заверив, что о принятых решениях по результатам расследования проинформируют общественность.

Фото: Скриншот

Однако уже 8 июля ведомство заявило, что дисциплинарное производство по фигуранту ДТП во Львовской области закроют "в связи с увольнением должностного лица и с прекращением его государственной службы".

Таможенники подчеркнули, что на момент аварии Багрий находился на больничном, о чем есть соответствующая справка.

"Объяснений по использованию служебной формы в нерабочее время и других обстоятельств происшествия получить не удалось, поскольку "больничный" несколько раз продолжали. В конце концов мужчина подал заявление об увольнении, которое Волынская таможня согласовала приказом от 07 июля 2025 года", – добавили в Волынской таможне.

Фото: Скриншот

Учитывая общественный резонанс, в полиции пошли на серьезные меры, уволив обоих патрульных, которые пытались замять скандал с таможеником. Они служили инспекторами сектора реагирования патрульной полиции ВНП №2 Шептицкого РОП ГУНП во Львовской области (г. Сокаль).

Начальник этого же подразделения был понижен в должности, а ГБР открыло уголовное производство по факту служебного подлога (ст. 366 УК Украины).

Фото: Скриншот

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