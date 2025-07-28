Оформили на водія львівські поліцейські "відмазували" п'яного митника після ДТП, — журналіст

24 червня, напередодні Дня митника, головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій врізався у відбійник, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні оформили ДТП на абсолютно сторонню людину.

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Львівські правоохоронці в протоколі вказали, що за кермом був водій дружини Багрія, який у той момент перебував зовсім в іншому місці, повідомив журналіст Віталій Глагола.

Відео ДТП було опубліковано в соцмережах, і на кадрах видно, що митник у службовій формі ледве сидить у салоні, а поруч валяється пляшка від віскі Jameson. Чоловік ледве говорить і не реагує на запитання.

28 червня Волненська митниця повідомила на своїй сторінці в Facebook, що їхній співробітник "мав звільнення від роботи через засвідчену напередодні лікарем непрацездатність".

"Погоджуючись із твердженнями журналістів, що таке поза увагою залишати не годиться, Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження. Плануємо разом із правоохоронцями з'ясувати справжні причини несвідомого стану водія", — пообіцяли у відомстві, запевнивши, що про ухвалені рішення за результатами розслідування поінформують громадськість.

Фото: Скриншот

Однак уже 8 липня відомство заявило, що дисциплінарне провадження щодо фігуранта ДТП у Львівській області закриють "у зв'язку зі звільненням посадової особи та з припиненням її державної служби".

Митники підкреслили, що на момент аварії Багрій перебував на лікарняному, про що є відповідна довідка.

"Пояснень щодо використання службової форми в неробочий час та інших обставин події отримати не вдалося, оскільки "лікарняний" кілька разів продовжували. Зрештою чоловік подав заяву про звільнення, яку Волинська митниця погодила наказом від 07 липня 2025 року", — додали у Волинській митниці.

Фото: Скриншот

З огляду на суспільний резонанс, у поліції пішли на серйозні заходи, звільнивши обох патрульних, які намагалися зам'яти скандал із митником. Вони служили інспекторами сектору реагування патрульної поліції ВНП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області (м. Сокаль).

Начальника цього ж підрозділу понизили на посаді, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службового підроблення (ст. 366 КК України).

Фото: Скриншот

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