Кто-то забыл: в полиции показали предмет, из-за которого закрывали станцию метро "Лыбедская" (фото)

В настоящее время движение поездов возобновлено. Метро Киева работает в обычном режиме.

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Оказалось, что кто-то из пассажиров метро забыл на лавочке вещь, которая, как оказалось при проверке, не представляла никакой угрозы. Это был портативный насос для велосипеда, сообщили в полиции Киева.

Когда станцию закрыли, на место происшествия приехали специалисты взрывотехнической службы, которые и проверили предмет, напугавший бдительных киевлян.

Полиция закрыла станцию на вход и выход и огородила место с подозрительным предметом Фото: Полиция Киева

В настоящее время движение поездов возобновлено, метро работает в обычном режиме.

Велосипедный насос напугал киевлян Фото: Полиция Киева

Правоохранители в очередной раз подчеркивают горожанам быть бдительными и сразу сообщать в полицию по номеру 102, в случае обнаружения любых подозрительных или неизвестных предметов, которые могут представлять опасность.

Напомним, станция "Лыбедская" была закрыта на вход и выход из-за угрозы минирования, а поезда на ней не останавливались.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области арестовали несовершеннолетнего переселенца из Луганской области, который "заминировал" школу в Попасной по заданию российских спецслужб, однако обещанного вознаграждения так и не получил.

А вот в Черновцах псевдоминера приговорили к 18 месяцам заключения за то, что тот "минировал" школы и детские сады, чтобы их перевели на дистанционное обучение.