Хтось забув: у поліції показали предмет, через який закривали станцію метро "Либідська" (фото)

Наразі рух поїздів відновлено. Метро Києва працює у звичайному режимі.

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Виявилося, що хтось із пасажирів метро забув на лавочці річ, яка, як з'ясувалося під час перевірки, не становила жодної загрози. Це був портативний насос для велосипеда, повідомили в поліції Києва.

Коли станцію закрили, на місце події приїхали фахівці вибухотехнічної служби, які й перевірили предмет, що налякав пильних киян.

Поліція закрила станцію на вхід і вихід та обгородила місце з підозрілим предметом Фото: Поліція Києва

Наразі рух поїздів відновлено, метро працює у звичайному режимі.

Велосипедний насос налякав киян Фото: Поліція Києва

Правоохоронці вкотре наголошують містянам бути пильними та одразу повідомляти поліцію за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів, які можуть становити небезпеку.

Нагадаємо, станція "Либідська" була закрита на вхід і вихід через загрозу замінування, а поїзди на ній не зупинялися.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині заарештували неповнолітнього переселенця з Луганської області, який "замінував" школу в Попасній за завданням російських спецслужб, проте обіцяної винагороди так і не отримав.

А от у Чернівцях псевдомінера засудили до 18 місяців ув'язнення за те, що той "мінував" школи та дитячі садки, аби їх перевели на дистанційне навчання.