Хтось забув: у поліції показали предмет, через який закривали станцію метро "Либідська" (фото)
Наразі рух поїздів відновлено. Метро Києва працює у звичайному режимі.
Виявилося, що хтось із пасажирів метро забув на лавочці річ, яка, як з'ясувалося під час перевірки, не становила жодної загрози. Це був портативний насос для велосипеда, повідомили в поліції Києва.
Коли станцію закрили, на місце події приїхали фахівці вибухотехнічної служби, які й перевірили предмет, що налякав пильних киян.
Наразі рух поїздів відновлено, метро працює у звичайному режимі.
Правоохоронці вкотре наголошують містянам бути пильними та одразу повідомляти поліцію за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів, які можуть становити небезпеку.
Нагадаємо, станція "Либідська" була закрита на вхід і вихід через загрозу замінування, а поїзди на ній не зупинялися.
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