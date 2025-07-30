Конец июля почти без осадков: какой будет погода 31 июля и где еще возможны грозы, — Диденко

В четверг, 31 июля, преимущественно во всех регионах Украины ожидается сухая погода. Лишь в отдельных областях возможны локальные грозы. Также температура воздуха снизится на несколько градусов.

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Как сообщила синоптик Наталья Диденко, дожди временно прекратятся, однако вечером и ночью возможны осадки на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. В то же время юг, восток и Днепропетровская область остаются в зоне сухого воздуха.

Температура днем будет колебаться в пределах +23...+26° в большинстве регионов. На севере местами будет прохладнее — +20...+23°, в южных областях — до +28...+32°, а на востоке ожидается жара до +30...+33°.

В Киеве синоптик прогнозирует комфортную погоду — без дождей, с северо-западным ветром и температурой +22...+24°.

Также синоптик напомнила, что в Украине случаются землетрясения, но сильные — редко. Наиболее сейсмически активными остаются Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Одесская области и Крым. Причиной является близость к сейсмической зоне Вранча в Румынии. Цунами же на территории Украины практически исключены.

"А вообще Украина лежит на Украинском кристаллическом щите, поэтому еще и об этом волноваться не стоит", — отметила Наталья Диденко.

Как непогода повлияла на ситуацию в столице

Напомним, что 30 июля Киев накрыл сильный ливень с грозами, который вызвал настоящий транспортный коллапс. Улицы города превратились в реки — в соцсетях киевляне публиковали видео, где машины буквально "плывут" по дорогам. Дождь шел в первой половине дня, сопровождаясь громким громом.

Последствия непогоды киевляне ощущали и раньше. Так, 29 июля в Дарницком районе сильный ветер сорвал часть обшивки фасада жилого комплекса "Патриотика". Стройматериалы разлетались прямо на людей и припаркованные машины.

На этой же неделе затопило станцию метро "Лукьяновская" и отдельные районы столицы, где вода достигала уровня дверей авто. В городе наблюдались перебои с электроснабжением и значительные пробки.

Стоит отметить, что Укргидрометцентр предупреждал об опасных метеорологических явлениях, которые продлятся до конца 28 июля. В прогнозах были — ливни с грозами, местами град и шквалы до 15-20 м/с. Более того, в этот день в Киеве и области объявили первый, "желтый" уровень опасности.