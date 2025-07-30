Кінець липня майже без опадів: якою буде погода 31 липня та де ще можливі грози, — Діденко

У четвер, 31 липня, переважно в усіх регіонах України очікується суха погода. Лише в окремих областях можливі локальні грози. Також температура повітря знизиться на кілька градусів.

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Як повідомила синоптик Наталія Діденко, дощі тимчасово припиняться, однак ввечері та вночі можливі опали на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Водночас південь, схід та Дніпропетровська область залишаються в зоні сухого повітря.

Температура вдень коливатиметься у межах +23…+26° у більшості регіонів. На півночі місцями буде прохолодніше — +20…+23°, у південних областях — до +28…+32°, а на сході очікується спека до +30…+33°.

У Києві синоптик прогнозує комфортну погоду — без дощів, із північно-західним вітром та температурою +22…+24°.

Також синоптик нагадала, що в Україні трапляються землетруси, але сильні — рідко. Найбільш сейсмічно активними залишаються Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Одеська області та Крим. Причиною є близькість до сейсмічної зони Вранча в Румунії. Цунамі ж на території України практично виключені.

"А взагалі Україна лежить на Українському кристалічному щиті, тому ще й про це хвилюватися не варто", - зауважила Наталія Діденко.

Як негода вплинула на ситуацію в столиці

Нагадаємо, що 30 липня Київ накрила сильна злива з грозами, яка спричинила справжній транспортний колапс. Вулиці міста перетворилися на річки — у соцмережах кияни публікували відео, де автівки буквально "пливуть" дорогами. Дощ ішов у першій половині дня, супроводжуючись гучним громом.

Наслідки негоди кияни відчували й раніше. Так, 29 липня в Дарницькому районі сильний вітер зірвав частину обшивки фасаду житлового комплексу "Патріотика". Будматеріали розлітались просто на людей та припарковані автівки.

Цього ж тижня затопило станцію метро "Лук’янівська" та окремі райони столиці, де вода сягала рівня дверей авто. У місті спостерігалися перебої з електропостачанням і значні затори.

Варто зазначити, що Укргідрометцентр попереджав про небезпечні метеорологічні явища, які триватимуть до кінця 28 липня. У прогнозах були — зливи з грозами, місцями град і шквали до 15–20 м/с. Ба більше, цього дня у Києві та області оголосили перший, "жовтий" рівень небезпеки.