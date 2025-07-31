Рада проголосовала за закон о НАБУ и САП: реакция митингующих в Киеве (видео)

Парламентарии поддержали президентский законопроект №13533, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам. Журналисты передали с места событий, что люди уходят с протеста, не собираясь возвращаться.

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Принятие законопроекта о НАБУ и САП вызвало бурную реакцию у жителей столицы, которые утром 31 июля вышли на протест. На видео из соцсетей видно, как люди начали радостно кричать и подняли аплодисменты, приветствуя решение Верховной Рады.

"Власть это народ", — скандировала толпа.

Журналисты телеканала "Киев" показали, что митингующие обнимались и кричали патриотические лозунги: "Украина превыше всего", "Слава Украине" и "Героям слава", "Слава нации" и "Смерть врагам".

Вскоре после принятия решения, как передали в УНИАН, протестующие начали "потихоньку расходиться". Корреспондентка с мест событий передала, что активисты "очень довольны". Она рассказала, что киевляне смотрели заседание Верховной Рады онлайн с помощью колонки и планшета. Перед последним голосованием все люди "притихли", а потом толпу охватила радость.

Одна из митингующих до объявления результатов голосования отмечала, что люди будут и дальше стоять, если депутаты не поддержат новый законопроект о НАБУ и САП. Когда же решение приняли, киевляне начали расходиться. Журналистка передала, что выходить на протесты люди больше не планируют.

Принятие законопроекта №13533: что уже известно

Как передавал Фокус, 31 июля впервые за время полномасштабной войны провели трансляцию заседания Верховной Рады. Во время него 331 голосом был принят за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП.

Карточка законопроекта на сайте парламента свидетельствует о том, что его уже подписал председатель ВР Руслан Стефанчук. Документ направили на подпись Зеленскому.

Напомним, 31 июля киевляне вышли на очередной митинг с требованием вернуть независимость НАБУ и САП под Верховную Раду. На протесте появилась и нардеп Марьяна Безуглая, которая во время голосования за скандальный законопроект №12414 отдала голос "за". Толпа встретила ее криками "Позор".

Во время первой трансляции из Верховной Рады нардепы устроили драку в зале заседаний. Также нардеп Дмитрий Костюк публично объявил о решении выйти из фракции "Слуга народа" из-за поддержки законопроекта №12414, хотя сам голосовал "за".