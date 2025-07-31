Рада проголосувала за закон про НАБУ і САП: реакція мітингувальників у Києві (відео)

Парламентарі підтримали президентський законопроєкт №13533, який має повернути незалежність антикорупційним органам. Журналісти передали з місця подій, що люди йдуть з протесту, не збираючись повертатись.

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Ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП викликало бурхливу реакцію у мешканців столиці, які зранку 31 липня вийшли на протест. На відео з соцмереж видно, як люди почали радісно кричати та здійняли оплески, вітаючи рішення Верховної Ради.

"Влада це народ", — скандував натовп.

Журналісти телеканалу "Київ" показали, що мітингувальники обіймалися та кричали патріотичні гасла: "Україна понад усе", "Слава Україні" й "Героям слава", "Слава нації" та "Смерть ворогам".

Невдовзі після ухвалення рішення, як передали в УНІАН, протестувальники почали "потихеньку розходитися". Кореспондентка з місць подій передала, що активісти "дуже задоволені". Вона розповіла, що кияни дивилися засідання Верховної Ради онлайн за допомогою колонки й планшету. Перед останнім голосуванням усі люди "притихли", а потім натовп охопила радість.

Одна з мітингувальниць до оголошення результатів голосування зазначала, що люди будуть і далі стояти, якщо депутати не підтримають новий законопроєкт про НАБУ і САП. Коли ж рішення ухвалили, кияни почали розходитись. Журналістка передала, що виходити на протести люди більше не планують.

Ухвалення законопроєкту №13533: що вже відомо

Як передавав Фокус, 31 липня вперше за час повномасштабної війни провели трансляцію засідання Верховної Ради. Під час нього 331 голосом був прийнятий за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо НАБУ і САП.

Картка законопроєкту на сайті парламенту свідчить про те, що його вже підписав голова ВР Руслан Стефанчук. Документ направили на підпис Зеленському.

Нагадаємо, 31 липня кияни вийшли на черговий мітинг з вимогою повернути незалежність НАБУ і САП під Верховну Раду. На протесті з’явилась і нардепка Мар’яна Безугла, яка під час голосування за скандальний законопроєкт №12414 віддала голос "за". Натовп зустрів її криками "Ганьба".

Під час першої трансляції з Верховної Ради нардепи влаштували бійку у залі засідань. Також нардеп Дмитро Костюк публічно оголосив про рішення вийти з фракції "Слуга народу" через підтримку законопроєкту №12414, хоча сам голосував "за".