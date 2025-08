"Не желаю такой "диеты": морпех ответил рэперше из США, осмеявшей его состояние после плена (видео)

Украинский морской пехотинец Александр Кириенко, который пережил пытки в российском плену, обратился к рэперше из США Азилии Бэнкс. На днях американка опубликовала фото истощенного после пережитого в РФ Александра и высмеяла его внешний вид.

Видео с обращением к американской исполнительнице военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты опубликовал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения защищал Мариуполь и с весны 2022-го провел в плену россиян три года.

Морпех Александр Кириенко ответил рэперше Азилии Бэнкс, которая посмеялась над его состоянием после плена.

Несколько дней назад боец увидел в сети сообщение американской исполнительницы Азилии Бэнкс, которая посмеялась над его физическим состоянием после плена.

"Как украинец, я являюсь решительным сторонником свободы слова. Мы все имеем право высказывать свое мнение. Но я считаю, что наша совесть и достоинство должны устанавливать определенные границы", — отметил Александр.

Он пожелал Азилии, чтобы никто из ее близких не оказался на "диете", на которую "сажают" украинских военнопленных оккупанты, и не испытывал такого унижения и избиений. Александр отметил, что осознает, через какие трагедии прошли в прошлом афроамериканцы, и почувствовал на собственном опыте, как это — быть лишенным свободы, и как такой опыт ломает человеческую душу.

"Травму неволи испытывают даже те поколения, которые не видели этого ада. От каждого из нас зависит, что делать с этим опытом. Стать сильнее и научить своих детей бороться за будущее, или это сломает нас и будущее наших детей", — сказал военный.

Он отметил, что порабощение и пытки являются преступлениями и не должны существовать в современном мире, а за свои слова нужно нести ответственность.

"Всех своих детей я учу именно так. Учу отвечать за каждое сказанное слово. Потому что слово — это зерно действия, и каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова", — сказал морской пехотинец.

Рэперша Азилия Бэнкс высмеяла украинского пленного: детали

Американская рэперша Азилия Бэнкс опубликовала в соцсети X сообщение, в котором высмеяла украинского пленного, главного сержанта снайперского взвода 36-й бригады морской пехоты Александра Кириенко, который недавно вернулся из РФ в Украину.

Она показала его фотографии до и после плена и подписала их словами: "Well something needed to stop his fat ass from eating" ("Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую з*дницу от еды").

Александр Кириенко оборонял "Азовсталь" в Мариуполе в 2022 году, пока не попал в плен РФ. В неволе у оккупантов морпех подвергался пыткам и потерял около 40 килограммов. Домой он вернулся во время обмена пленными в феврале 2025 года, с тех пор проходит реабилитацию.

