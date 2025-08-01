Сотрудники молчали: в киевском СИЗО пытались скрыть смерть заключенного, – Лубинец
В декабре 2024 года в Киевском СИЗО заключенному нанесли смертельные телесные повреждения. Через шесть дней он скончался. Причиной его смерти указали травмы по неосторожности.
Сотрудники СИЗО еще на момент инцидента, вероятно, знали настоящую причину и обстоятельства его гибели, но ничего не сказали правоохранителям, сообщил в своем Telegram-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, на момент происшествия в документах СИЗО была информация о травмах по неосторожности, однако когда команда Лубинца взялась за изучение обстоятельств трагедии и соответствующих документов, выяснилось, что в изоляторе на момент инцидента знали, что имело место именно умышленное причинение телесных повреждений.
"Более того, прибывшие на место работники Шевченковского районного управления полиции ГУ НП в г. Киеве, вероятно, передали недостоверные данные о причинах травм. Это создало препятствия для быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства", – подчеркнул омбудсмен.
Лубинец заявил, что расценивает такие действия как вероятную попытку уничтожить доказательства, дискредитировать правосудие и скрыть тяжкое преступление.
Представитель по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин сообщил в июле 2025-го о том, что территориальное управление ГБР открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия тяжкого или особо тяжкого преступления работниками Киевского СИЗО и Шевченковского районного управления полиции.
"Места несвободы не должны быть "серой зоной" для пыток, насилия или беззакония. Офис Омбудсмана системно и независимо мониторит ситуацию в СИЗО по всей стране", – подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Ранее Фокус писал, что в апреле 2025 года в следственном изоляторе Киева выявили факты пыток заключенных. Одного из них осужденные жестоко избили, и он на следующий день умер. Работники СИЗО пытались скрыть этот факт и подделали документы.
Мы также рассказывали, что россияне превратили СИЗО в Таганроге в пыточный лагерь для украинских военнопленных.