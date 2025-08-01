Співробітники мовчали: у київському СІЗО намагалися приховати смерть ув'язненого, — Лубінець

У грудні 2024 року в Київському СІЗО ув'язненому завдали смертельних тілесних ушкоджень. Через шість днів він помер. Причиною його смерті вказали травми з необережності.

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Співробітники СІЗО ще на момент інциденту, ймовірно, знали справжню причину й обставини його загибелі, але нічого не сказали правоохоронцям, повідомив у своєму Telegram-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, на момент події в документах СІЗО була інформація про травми з необережності, однак коли команда Лубінця взялася за вивчення обставин трагедії та відповідних документів, з'ясувалося, що в ізоляторі на момент інциденту знали, що мало місце саме умисне заподіяння тілесних ушкоджень.

"Ба більше, працівники Шевченківського районного управління поліції ГУ НП у м. Києві, які прибули на місце, ймовірно, передали недостовірні дані про причини травм. Це створило перешкоди для швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду", — наголосив омбудсмен.

Лубінець заявив, що розцінює такі дії як імовірну спробу знищити докази, дискредитувати правосуддя і приховати тяжкий злочин.

Представник із прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін повідомив у липні 2025-го про те, що територіальне управління ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом імовірного приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину працівниками Київського СІЗО та Шевченківського районного управління поліції.

"Місця несвободи не повинні бути "сірою зоною" для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс Омбудсмана системно та незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні", — наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Раніше Фокус писав, що у квітні 2025 року в слідчому ізоляторі Києва виявили факти катувань ув'язнених. Одного з них засуджені жорстоко побили, і він наступного дня помер. Працівники СІЗО намагалися приховати цей факт і підробили документи.

Ми також розповідали, що росіяни перетворили СІЗО в Таганрозі на тортурний табір для українських військовополонених.