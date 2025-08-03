В приложении "Дія" зафиксирован массовый сбой: что известно

Приложение "Дія", которое предоставляет доступ к государственным услугам, пока не работает.

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В воскресенье утром, 3 августа, при попытке войти в приложение "Дія", некоторые пользователи получают сообщение об ошибке, пишет Фокус.

Сейчас доступ к онлайн-приложению не работает.

"К сожалению, произошла ошибка", — констатируют в "Дії" и рекомендуют не прекращать пробы войти в свой электронный кабинет.

Ошибка в "Действии" Фото: соцсети

Поэтому, пока ошибку не исправят, пользователям рекомендуется иметь при себе бумажные документы.

Напомним, 26 июня в работе приложения для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетей жаловались на технические проблемы и невозможность зайти в приложение. Позже Минобороны Украины подтвердило технический сбой в приложении "Резерв+", отметив, что технические специалисты устраняют проблему.

Также Фокус писал, что в ночь на 25 июля украинские военные столкнулись с неожиданной проблемой — десятки терминалов Starlink внезапно вышли из строя. Связь пропала на ключевых участках фронта, включая самые горячие направления — Харьковское, Донбасское и Запорожское.

О глобальном сбое первыми сообщили военные из подразделений, активно использующих Starlink для координации дронов, передачи разведданных и связи между подразделениями. Техника просто отказалась работать: устройства либо не подключались к сети, либо мгновенно теряли сигнал.

В свою очередь владелец компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе сети спутникового интернета Starlink, но что именно стало причиной неполадок, он не указал.