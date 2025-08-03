В додатку "Дія" зафіксований масовий збій: що відомо

Додаток "Дія", який надає доступ до державних послуг, наразі не працює.

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У неділю вранці, 3 серпня, при спробі увійти у застосунок "Дія", деякі користувачі отримують повідомлення про помилку, пише Фокус.

Наразі доступ до онлайн-застосунку не працює.

"На жаль, сталася помилка", — констатують у "Дії" та рекомендують не припиняти проби увійти у свій електронний кабінет.

Помилка у "Дії" Фото: соцмережi

Тому, поки помилку не виправлять, користувачам рекомендується мати при собі паперові документи.

Нагадаємо, 26 червня у роботі застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" стався масштабний збій. Користувачі соцмереж скаржилися на технічні проблеми й неможливість зайти в додаток. Пізніше Міноборони України підтвердило технічний збій у застосунку "Резерв+", наголосивши, що технічні фахівці усувають проблему.

Також Фокус писав, що у ніч на 25 липня українські військові зіткнулися з несподіваною проблемою — десятки терміналів Starlink раптово вийшли з ладу. Зв’язок зник на ключових ділянках фронту, включно з найгарячішими напрямками — Харківським, Донбаським та Запорізьким.

Про глобальний збій першими повідомили військові з підрозділів, що активно використовують Starlink для координації дронів, передачі розвідданих та зв’язку між підрозділами. Техніка просто відмовилася працювати: пристрої або не підключалися до мережі, або миттєво втрачали сигнал.

Своєю чергою власник компанії SpaceX Ілон Маск вибачився за збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink, але що саме стало причиною неполадок він не вказав.