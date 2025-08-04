Настоятель монастыря избил воина ВСУ, тот скончался: в полиции заявили о естественной смерти

Военннослужащий ВСУ скончался на территории монастыря УПЦ (МП) в Староконстантинове Хмельницкой области 3 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты его жизни.

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Мужчина скончался после того, как у него возник конфликт с настоятелем монастыря Иоасафом Горкавчуком, который избил военного, пишет блогер и политический эксперт Андрей Смолий в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, сделанное камерами видеонаблюдения, где видно, как настоятель избивал военнослужащего руками и ногами, ставил ногу на горло, а затем перетащил еще живого мужчину на дорожку. Там же впоследствии и нашли его тело. В какой-то момент он возвращается к лежащему на земле и что-то срывает у него с шеи, после чего идет прочь.

По словам Смолия, Горкавчук уже раньше попадал в скандалы

"В 2022 году местные депутаты сообщали о пьяных застольях в монастыре", – подчеркнул он.

Он добавил, что медики не исключают: смерть могла наступить в результате многочисленных ударов в живот.

Тем временем полиция Хмельницкой области отреагировала на видео и сообщила, что информация об убийстве воина на территории монастыря не соответствует действительности.

"Вчера, 3 августа, в полицию поступило сообщение о том, что по ул. Ивана Федорова на территории монастыря скончался мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики. Тело 51-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, показавшую, что причиной смерти стал острый панкреатит", – говорится в публикации правоохранителей в соцсети.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 115 с примечанием "Естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: Скриншот

В комментариях пользователи негодуют и считают, что правоохранители пытаются замять ситуацию.

В свою очередь от настоятеля уже открестились в Хмельницкой епархии.

"В связи с печально известным инцидентом, произошедшим 3 августа 2025 года на территории Крестовоздвиженского мужского монастыря города Староконстантинова и повлекшего смерть военнослужащего ВСУ, на период проведения следственных действий правоохранительными органами архимандрит Иоасаф (Горкавчук) отстраняется от исполнения обязанностей настоятеля Крестовоздвиженского мужского монастыря города Староконстантинова до полного выяснения обстоятельств. На период проведения следственных действий и выяснения всех обстоятельств руководство монастырем остается непосредственно за управляющим Хмельницкой епархией УПЦ", – заявили в пресс-службе.

Также епархия выразила искренние соболезнования родным и близким умершего воина.

Архимандрит Иоасаф (Горкавчук) Фото: Facebook

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