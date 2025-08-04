Настоятель монастиря побив воїна ЗСУ, той помер: у поліції заявили про природну смерть

Військовослужбовець ЗСУ помер на території монастиря УПЦ (МП) у Старокостянтинові Хмельницької області 3 серпня. Камери відеоспостереження зафіксували останні хвилини його життя.

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Чоловік помер після того, як у нього виник конфлікт із настоятелем монастиря Іоасафом Горкавчуком, який побив військового, пише блогер і політичний експерт Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі.

Він опублікував відео, зроблене камерами відеоспостереження, де видно, як настоятель бив військовослужбовця руками і ногами, ставив ногу на горло, а потім перетягнув ще живого чоловіка на доріжку. Там же згодом і знайшли його тіло. У якийсь момент він повертається до того, хто лежить на землі, і щось зриває в нього з шиї, після чого йде геть.

За словами Смолія, Горкавчук уже раніше потрапляв у скандали

"У 2022 році місцеві депутати повідомляли про п'яні застілля в монастирі", — наголосив він.

Він додав, що медики не виключають: смерть могла настати внаслідок численних ударів у живіт.

Тимчасом поліція Хмельницької області відреагувала на відео і повідомила, що інформація про вбивство воїна на території монастиря не відповідає дійсності.

"Учора, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики. Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка засвідчила, що причиною смерті став гострий панкреатит", — ідеться в публікації правоохоронців у соцмережі.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою "Природна смерть". Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Фото: Скриншот

У коментарях користувачі обурюються і вважають, що правоохоронці намагаються зам'яти ситуацію.

Своєю чергою від настоятеля вже відхрестилися в Хмельницькій єпархії.

"У зв'язку з сумно відомим інцидентом, що стався 3 серпня 2025 року на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова та призвів до смерті військовослужбовця ЗСУ, на період проведення слідчих дій правоохоронними органами архімандрит Іоасаф (Горкавчук) відсторонюється від виконання обов'язків настоятеля Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова до повного з'ясування обставин. На період проведення слідчих дій і з'ясування всіх обставин керівництво монастирем залишається безпосередньо за керівником Хмельницької єпархії УПЦ", — заявили в прес-службі.

Також єпархія висловила щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.

Архімандрит Іоасаф (Горкавчук) Фото: Facebook

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