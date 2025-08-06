Украину сегодня накроют дожди и грозы: где ожидать ухудшения погоды

6 августа в Украине ожидаются грозы, шквалы и снижение температуры на западе страны — погоду будет определять атмосферный фронт из Европы, тогда как на юге сохранится жара до +37°.

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6 августа в Украине ожидается изменение погодных условий: запад, север и часть центральных регионов попадут под влияние атмосферного фронта, который придет из Западной Европы. В этих областях прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а местами возможны град и шквалы, сообщает Укргидрометцентр.

Несмотря на осадки, в регионах сохранится теплая, а на юге — настоящая летняя жара. Температуры ночью в западных областях будут колебаться в пределах 14-19°, на юге — до 23°. В дневные часы в западных областях будет прохладнее — всего 18-23°, в северных и в Винницкой области — 24-29°. На остальной территории страны — 30-34°, а в южных районах местами ожидается сильная жара до +37°.

Большинство регионов Украины накроют дожди Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 августа православная церковь празднует Преображение Господне (в народе — Яблочный Спас). В Яблочный спас верующими принято благодарить Бога за новый урожай.

Фокус также ранее писал, что в ближайшее время, как свидетельствует прогноз погоды, ситуация по стране будет разной — в одних регионах прольются дожди, а в других удержится летняя жара. В целом, по словам синоптика Натальи Птухи, по крайней мере первая половина августа порадует украинцев стабильностью.

Синоптик Наталья Диденко информировала, что 6 августа в ряде регионов пройдут дожди. Кроме того, она предупредила, что ночи становятся прохладнее.